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Alev Alev dizisi reyting sonuçları nasıl sonuçlandı? Dizi izlendi mi? reyting detayları

Alev Alev dizisi reyting sonuçları nasıl sonuçlandı? Dizi izlendi mi? reyting detayları haberi akıbetiyle ilgili merak edilen yeni ayrıntılar 26 Kasım 2020 Perşembe günü de gündemde! Siz de Alev Alev dizisi reyting sonuçları nasıl sonuçlandı? Dizi izlendi mi? reyting detayları haberi için 26 Kasım 2020 Perşembe tarihli en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

26 Kasım 2020 Perşembe 22:30
Alev Alev dizisi reyting sonuçları nasıl sonuçlandı? Dizi izlendi mi? reyting detayları
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Show TV ekranlarının yeni dizisi Alev Alev ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin fragmanları büyük ilgi gördü. Yeni dizinin başrollerinde Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz, Hazar Ergüçlü, Cihangir Ceylan, Berkay Ateş, Zuhal Olcay gibi sevilen isimler yer alıyor.


22 Ekim Perşembe günü yayınlanacak olan dizinin nasıl bir performans göstereceği şimdiden merak konusu oldu.

Perşembe günü yayınlanacak olan dizinin en büyük rakipleri Fox TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor, Kanal D ekranlarında yayınlanan Yeni Hayat, TRT ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim dizileri olacak. Bu dizilerin dışında ATV’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın yüksek reyting oranları en zorlu rakip olarak görülüyor. Ancak yeni dizi Alev Alev’in farklı konusu ve güçlü oyuncu kadrosu bu dizilerin arasında kendisine yer bulacaktır.



Son Güncelleme: 26.11.2020 22:30
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Anahtar Kelimeler:
DiziAlev Alev
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