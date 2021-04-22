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Alev Alev dizisi reyting nasıl? Alev Alev dizisi izlendi mi? Dizi tuttu mu? Devam edecek mi?

Alev Alev dizisi reyting nasıl? Alev Alev dizisi izlendi mi? Dizi tuttu mu? Devam edecek mi? haberi gündeme geldiği günden bu yana ilk sıralarda kendisine yer edinirken, habere dair en yeni ayrıntıları 22 Nisan 2021 Perşembe tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de hemen sıcak gelişmelere yer verdiğimiz haberi okuyabilirsiniz.

22 Nisan 2021 Perşembe 22:30
Alev Alev dizisi reyting nasıl? Alev Alev dizisi izlendi mi? Dizi tuttu mu? Devam edecek mi?
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Show TV ekranlarının yeni dizisi Alev Alev ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin fragmanları büyük ilgi gördü. Yeni dizinin başrollerinde Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz, Hazar Ergüçlü, Cihangir Ceylan, Berkay Ateş, Zuhal Olcay gibi sevilen isimler yer alıyor.

22 Ekim Perşembe günü yayınlanacak olan dizinin nasıl bir performans göstereceği şimdiden merak konusu oldu.

Perşembe günü yayınlanacak olan dizinin en büyük rakipleri Fox TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor, Kanal D ekranlarında yayınlanan Yeni Hayat, TRT ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim dizileri olacak. Bu dizilerin dışında ATV’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın yüksek reyting oranları en zorlu rakip olarak görülüyor. Ancak yeni dizi Alev Alev’in farklı konusu ve güçlü oyuncu kadrosu bu dizilerin arasında kendisine yer bulacaktır.




Son Güncelleme: 22.04.2021 22:30
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Anahtar Kelimeler:
DiziAlev Alev
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