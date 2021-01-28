Alev Alev dizisi Ozan kimdir? Berkay Ateş'in hayatı ve rol aldığı yapımlar

Show TV ekranlarında başlayacak olan ‘Alev Alev’ dizisi ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Üç kadının hikayelerinin anlatılacağını dizinin ilk fragmanının yayınlanmasından sonra oyuncu kadrosu da netleşti. Dizide Demet Evgar, Hazal Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Berkay Ateş ve Zuhal Olcay gibi oyuncular yer alıyor. Alev Alev dizisinde Berkay Ateş’in canlandıracağı Ozan karakteri en çok merak edilenler arasında.

Alev Alev Ozan kimdir?

Alev Alev dizisinde Ozan karakterini canlandıran oyuncunun gerçek adı Berkay Ateş’tir. Berkay Ateş, 19 Şubat 1987 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Ardahanlı olan Ateş, tiyatro eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde tamamlamıştır.

Berkay Ateş, oyunculuk kariyerine 2013 yılında ‘Yarım Kalan Mucize’ isimli sinema filmi ile başlamıştır. Anne dizisinde hayat verdiği ‘Cengiz’ karakteriyle adını duyuran oyuncu, Çukur dizisindeki ‘Mahsun’ rolüyle kariyerinde zirve yapmıştır.

Berkay Ateş’in rol aldığı yapımlar

Yarım Kalan Mucize (2018)

Abluka (2015)

Anne (2016)

İstanbul Sokakları (2016)

Gülizar (2018)

Çukur (2018)