İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bitcoin ile ilgili yeni detay! Alım satımda sistem değişiyor..
Son Dakika
Bitcoin ile ilgili yeni detay!...
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun, program çekimleri öncesinde hastaneye kaldırıldı
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun,...
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını çıktı!
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını...
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza en az 8.904 TL ödeme yapılıyor!
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza...

Alev Alev dizisi Ozan kimdir? Berkay Ateş rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Okurlarımızın merakını uyandıran Alev Alev dizisi Ozan kimdir? Berkay Ateş rol aldığı yapımlar ve biyografisi haberimiz gündemde yer almaya devam ediyor. En yeni ayrıntılarıyla 22 Nisan 2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de sıcak gelişmeleri hızlıca öğrenebilirsiniz.

22 Nisan 2021 Perşembe 19:37
Alev Alev dizisi Ozan kimdir? Berkay Ateş rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Takip Et:

Show TV ekranlarında başlayacak olan ‘Alev Alev’ dizisi ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Üç kadının hikayelerinin anlatılacağını dizinin ilk fragmanının yayınlanmasından sonra oyuncu kadrosu da netleşti. Dizide Demet Evgar, Hazal Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Berkay Ateş ve Zuhal Olcay gibi oyuncular yer alıyor. Alev Alev dizisinde Berkay Ateş’in canlandıracağı Ozan karakteri en çok merak edilenler arasında.

Alev Alev Ozan kimdir?

Alev Alev dizisinde Ozan karakterini canlandıran oyuncunun gerçek adı Berkay Ateş’tir. Berkay Ateş, 19 Şubat 1987 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Ardahanlı olan Ateş, tiyatro eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde tamamlamıştır.

Berkay Ateş, oyunculuk kariyerine 2013 yılında ‘Yarım Kalan Mucize’ isimli sinema filmi ile başlamıştır. Anne dizisinde hayat verdiği ‘Cengiz’ karakteriyle adını duyuran oyuncu, Çukur dizisindeki ‘Mahsun’ rolüyle kariyerinde zirve yapmıştır.

Berkay Ateş’in rol aldığı yapımlar

Yarım Kalan Mucize (2018)

Abluka (2015)

Anne (2016)

İstanbul Sokakları (2016)

Gülizar (2018)

Çukur (2018)




Son Güncelleme: 22.04.2021 19:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Show TvOzanBerkay AteşAlev Alev
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Flash TV yayına ne zaman başlayacak?
Flash TV yayına ne zaman başlayacak?
Reha Özcan kimdir? Reha Özcan Seksenler'de hangi rolü canlandıracak?
Reha Özcan kimdir? Reha Özcan Seksenler'de hangi rolü canlandıracak?
How I Met Your Father oyuncuları kimler? How I Met Your Father ne zaman yayınlanacak?
How I Met Your Father oyuncuları kimler? How I Met Your Father ne zaman yayınlanacak?
Blue Jay film konusu ve oyuncuları
Blue Jay film konusu ve oyuncuları
Seni Çok Bekledim Rıza kimdir? Gerçek adı nedir? Ali İpin hakkında bilgiler
Seni Çok Bekledim Rıza kimdir? Gerçek adı nedir? Ali İpin hakkında bilgiler
Show Tv Alev Alev ne zaman final yapacak? Alev Alev dizisi finali nasıl olacak, sonu nasıl bitiyor?
Show Tv Alev Alev ne zaman final yapacak? Alev Alev dizisi finali nasıl olacak, sonu nasıl bitiyor?

Popüler Haberler

Kan gruplarının hastalıklara yatkınlık oranları nelerdir?
Alev Alev dizisi Bülent karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Cem Sürgit kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Tövbeler Olsun hangi günler yayınlanıyor? TRT1 Tövbeler Olsun tekrar bölümleri ne zaman?
Tövbeler Olsun Anıl kimdir? Batuhan Aydar hakkında bilgiler 22 Nisan 2021 Perşembe
Ölüm aylığı hangi hallerde eşlerden kesilir?
Tövbeler Olsun Demet kimdir? Gerçek adı ne? Semiha Bezek oynadığı diziler
Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 22 Nisan 2021 Perşembe Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Yeni Hayat hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman?
Engelli çalışanlarda erken emeklilik şartları nelerdir? 2021
Bir Zamanlar Çukurova Hünkar diziye geri gelecek mi?
Duygu Özaslan 30 yaşında!
Kenya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
Sefirin Kızı yeni yayın günü ne zaman? Sefirin Kızı hangi gün saat kaçta yayınlanacak?
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 22 Nisan 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Zehirli Çiçekler dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Menajerimi Ara dizisinde Emir karakterine Burak Tozkoparan hayat veriyor
Tövbeler Olsun Sena karakterini kim canlandırıyor? Aydan Koptur biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Alev Alev dizisi Cemre kimdir? Demet Evgar kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Rüyada adet kanaması görmek neye işaret eder?
Alev Alev dizisi nerede çekiliyor?
Sol Yanım dizisine katılan Cemre Baysel kimdir? Biricik karakteri kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.