İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek! Google Haritalar'a COVID-19 güncellemesi
Son Dakika
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek!...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Çok büyük bir dalga geliyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr....
İDO ve BUDO bazı deniz seferlerini iptal etti
Son Dakika
İDO ve BUDO bazı deniz...
Öğretmenler dikkat! 4 Oturum sınav görevi için tercih süreci başladı
Son Dakika
Öğretmenler dikkat! 4 Oturum sınav...

Alev Alev dizisi Ozan kimdir? Berkay Ateş doğum tarihi

Alev Alev dizisi Ozan kimdir? Berkay Ateş doğum tarihi haberine dair merak edilen en taze ayrıntıları, yazarlarımız yakından takip etmeye devam ederken biz de okurlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. 19-11-2020 tarihli haberimizde bu taze ayrıntıları okuyabilirsiniz.

19 Kasım 2020 Perşembe 19:31
Alev Alev dizisi Ozan kimdir? Berkay Ateş doğum tarihi
Takip Et:

Show TV ekranlarında başlayacak olan ‘Alev Alev’ dizisi ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Üç kadının hikayelerinin anlatılacağını dizinin ilk fragmanının yayınlanmasından sonra oyuncu kadrosu da netleşti. Dizide Demet Evgar, Hazal Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Berkay Ateş ve Zuhal Olcay gibi oyuncular yer alıyor. Alev Alev dizisinde Berkay Ateş’in canlandıracağı Ozan karakteri en çok merak edilenler arasında.

Alev Alev Ozan kimdir?

Alev Alev dizisinde Ozan karakterini canlandıran oyuncunun gerçek adı Berkay Ateş’tir. Berkay Ateş, 19 Şubat 1987 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Ardahanlı olan Ateş, tiyatro eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde tamamlamıştır.

Berkay Ateş, oyunculuk kariyerine 2013 yılında ‘Yarım Kalan Mucize’ isimli sinema filmi ile başlamıştır. Anne dizisinde hayat verdiği ‘Cengiz’ karakteriyle adını duyuran oyuncu, Çukur dizisindeki ‘Mahsun’ rolüyle kariyerinde zirve yapmıştır.

Berkay Ateş’in rol aldığı yapımlar


Yarım Kalan Mucize (2018)

Abluka (2015)

Anne (2016)

İstanbul Sokakları (2016)

Gülizar (2018)

Çukur (2018)



Son Güncelleme: 19.11.2020 19:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Show TvOzanBerkay AteşAlev Alev
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tom ve Jerry çizği filmi sinema filmi oluyor!
Tom ve Jerry çizği filmi sinema filmi oluyor!
Killa Hakan son şarkısı ile adından söz ettirmeyi başardı!
Killa Hakan son şarkısı ile adından söz ettirmeyi başardı!
Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'da Nesrin Cavadzade rüzgarı!
Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'da Nesrin Cavadzade rüzgarı!
Sen Çal Kapımı dizisinin yayın günü değişti! Sen Çal Kapımı yeni yayın günü belli oldu
Sen Çal Kapımı dizisinin yayın günü değişti! Sen Çal Kapımı yeni yayın günü belli oldu
Gösterime giren İki Gözüm Ahmet filmi izleyicilerden tam not aldı!
Gösterime giren İki Gözüm Ahmet filmi izleyicilerden tam not aldı!
Geniş Aile: Komşu Kızı filmi konusu ve oyuncuları
Geniş Aile: Komşu Kızı filmi konusu ve oyuncuları

Popüler Haberler

Alev Alev dizisi Ozan kimdir? Berkay Ateş doğum tarihi
Yeni Hayat hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman?
Bir Zamanlar Çukurova Hünkar öldü mü, Hünkar karakterini canlandıran Vahide Perçin diziden ayrılıyor mu?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Leyla Feray kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Bir Zamanlar Çukurova Nihan Kimdir? Nazan Kesal biyografisi
Menajerimi Ara dizisinde Emir karakterine Burak Tozkoparan hayat veriyor
Alev Alev dizisindeki Ali karakteri Kimdir? Toprak Can Adıgüzel dizideki rolü ve hayatı
Alev Alev dizisi Çelebi karakteri kimdir? Cem Bender kimdir, nereli, kaç yaşında?
Kırmızı Oda dizisi Sema kimdir? Nur Erkul yer aldığı dizi ve film yapımları
Alev Alev dizisi nerede çekiliyor? Alev Alev dizi çekim yerleri
Af yasası ile kimler tahliye edilecek? Af yasası ile birlikte cinsel istismar suçluları serbest kalacak mı? Kimler serbest kalacak, çıkacak suçlular kimler?
Şubeye gitmeden online anında kredi veren bankalar hangileridir?
Sefirin kızı ne zaman başlayacak? Sefirin Kızı dizisi 2. fragmanı yayınlandı!
Sefirin Kızı Sancar kimdir? Gerçek adı nedir? Engin Akyürek rol aldığı yapımlar
UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid-Galatasaray Karşılaşmasında İlk 11 Netleşti
Show TV Ender Saraç ile Sağlıklı Günler başlıyor!
Gelir belgesiz acil kredi veren bankalar 2020
Engelli maaşı kimlere verilir, engelli maaşı şartları nelerdir? 2020 engelli maaşı nasıl alınır?
Emlak vergisinden kimler muaf olabilir? Ödenmiş emlak vergileri geri alınabilirmi?
Nafaka bedeli hesaplama işlemi nasıl yapılır? 2020 Nafaka kesintisi hesaplama işlemleri
Menajerimi Ara dizisi Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl'ın hayatı!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.