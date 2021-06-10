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Alev Alev dizisi Ozan karakteri kimdir? Berkay Ateş kimdir, nereli, kaç yaşında?

Gündemde yer aldığı ilk günden beri büyük merak uyandıran Alev Alev dizisi Ozan karakteri kimdir? Berkay Ateş kimdir, nereli, kaç yaşında? haberine ait yeni gelişmeleri takip ediyoruz. Siz de 10 Haziran Perşembe 19:31 saatinde yayınlanan haberimizden yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

10 Haziran 2021 Perşembe 19:31
Alev Alev dizisi Ozan karakteri kimdir? Berkay Ateş kimdir, nereli, kaç yaşında?
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Show TV ekranlarında başlayacak olan ‘Alev Alev’ dizisi ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Üç kadının hikayelerinin anlatılacağını dizinin ilk fragmanının yayınlanmasından sonra oyuncu kadrosu da netleşti. Dizide Demet Evgar, Hazal Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Berkay Ateş ve Zuhal Olcay gibi oyuncular yer alıyor. Alev Alev dizisinde Berkay Ateş’in canlandıracağı Ozan karakteri en çok merak edilenler arasında.

Alev Alev Ozan kimdir?

Alev Alev dizisinde Ozan karakterini canlandıran oyuncunun gerçek adı Berkay Ateş’tir. Berkay Ateş, 19 Şubat 1987 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Ardahanlı olan Ateş, tiyatro eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde tamamlamıştır.

Berkay Ateş, oyunculuk kariyerine 2013 yılında ‘Yarım Kalan Mucize’ isimli sinema filmi ile başlamıştır. Anne dizisinde hayat verdiği ‘Cengiz’ karakteriyle adını duyuran oyuncu, Çukur dizisindeki ‘Mahsun’ rolüyle kariyerinde zirve yapmıştır.

Berkay Ateş’in rol aldığı yapımlar

Yarım Kalan Mucize (2018)

Abluka (2015)

Anne (2016)

İstanbul Sokakları (2016)

Gülizar (2018)

Çukur (2018)


Son Güncelleme: 10.06.2021 19:31
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Anahtar Kelimeler:
Show TvOzanBerkay AteşAlev Alev
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