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Alev Alev dizisi Ömer kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Cihangir Ceyhan kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Alev Alev dizisi Ömer kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Cihangir Ceyhan kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberi, yayına girdiği ilk günden beri büyük merak uyandırırken, habere dair yeni gelişmeler de 11.03.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyarak tüm gelişmeleri öğrenin.

11 Mart 2021 Perşembe 19:35
Alev Alev dizisi Ömer kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Cihangir Ceyhan kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Alev Alev Dizisi Ömer Kimdir?

Oyuncumuzun asıl ismi Cihangir Ceyhan’dır 15 Ekim 1989 Adana doğumludur. Alev Alev dizisinde Ömer rolünü oynayacaktır. Oyuncu 1.77 boyu ve 75 kilo kg’dır. Oyuncumuz aslen Elazığlıdır. ilk kez "Yusuf" filminde rol aldı. Asıl başarısı intenette Cio adıyla yer aldığı  sıfır bir adana dizisidir.

Alev Alev dizisinde şimdi Ömer karakterine hayat verecek olan oyuncumuz Çukur dizisinde önce Koçavalıların düşmanı olarak yer almış, daha sonra damadı olmuştur.

Cihangir Ceyhan’ın Rol Aldığı Dizi ve Filmler

2019–Çukur (Azer)

2016-2019 – Sıfır Bir Adana (Cio)

2015–Yusuf (Serdar)



Son Güncelleme: 11.03.2021 19:35
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Anahtar Kelimeler:
Cihangir CeyhanömerDiziAlev Alev
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