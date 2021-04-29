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Alev Alev dizisi Ömer kimdir? Gerçek adı nedir? Cihangir Ceyhan nereli, yaşı kaç?

Bir süre gündemde ilk sıralarda yer alan Alev Alev dizisi Ömer kimdir? Gerçek adı nedir? Cihangir Ceyhan nereli, yaşı kaç? konusunda sıcak gelişmeler merak ediliyordu. En yeni ayrıntılarıyla Alev Alev dizisi Ömer kimdir? Gerçek adı nedir? Cihangir Ceyhan nereli, yaşı kaç? ile ilgili gelişmeleri 29 Nisan 2021 Perşembe tarihli haberimizden okuyabilirsiniz.

29 Nisan 2021 Perşembe 19:35
Alev Alev dizisi Ömer kimdir? Gerçek adı nedir? Cihangir Ceyhan nereli, yaşı kaç?
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Alev Alev Dizisi Ömer Kimdir?

Oyuncumuzun asıl ismi Cihangir Ceyhan’dır 15 Ekim 1989 Adana doğumludur. Alev Alev dizisinde Ömer rolünü oynayacaktır. Oyuncu 1.77 boyu ve 75 kilo kg’dır. Oyuncumuz aslen Elazığlıdır. ilk kez "Yusuf" filminde rol aldı. Asıl başarısı intenette Cio adıyla yer aldığı  sıfır bir adana dizisidir.

Alev Alev dizisinde şimdi Ömer karakterine hayat verecek olan oyuncumuz Çukur dizisinde önce Koçavalıların düşmanı olarak yer almış, daha sonra damadı olmuştur.

Cihangir Ceyhan’ın Rol Aldığı Dizi ve Filmler

2019–Çukur (Azer)

2016-2019 – Sıfır Bir Adana (Cio)

2015–Yusuf (Serdar)




Son Güncelleme: 29.04.2021 19:35
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Anahtar Kelimeler:
Cihangir CeyhanömerDiziAlev Alev
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