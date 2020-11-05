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Alev Alev dizisi Ömer kimdir? Cihangir Ceyhan’in yer aldığı diziler

Alev Alev dizisi Ömer kimdir? Cihangir Ceyhan’in yer aldığı diziler konusu ile okurlarımız tarafından yeni gelişmeleri büyük ölçüde merak edilen habere dair tüm ayrıntıları 5 Kasım 2020 Perşembe tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de Alev Alev dizisi Ömer kimdir? Cihangir Ceyhan’in yer aldığı diziler haberimize göz atarak Kasım 5 Perşembe tarihli son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

05 Kasım 2020 Perşembe 19:35
Alev Alev dizisi Ömer kimdir? Cihangir Ceyhan’in yer aldığı diziler
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Alev Alev Dizisi Ömer Kimdir?

Oyuncumuzun asıl ismi Cihangir Ceyhan’dır 15 Ekim 1989 Adana doğumludur. Alev Alev dizisinde Ömer rolünü oynayacaktır. Oyuncu 1.77 boyu ve 75 kilo kg’dır. Oyuncumuz aslen Elazığlıdır. ilk kez "Yusuf" filminde rol aldı. Asıl başarısı intenette Cio adıyla yer aldığı  sıfır bir adana dizisidir.

Alev Alev dizisinde şimdi Ömer karakterine hayat verecek olan oyuncumuz Çukur dizisinde önce Koçavalıların düşmanı olarak yer almış, daha sonra damadı olmuştur.


Cihangir Ceyhan’ın Rol Aldığı Dizi ve Filmler

2019–Çukur (Azer)

2016-2019 – Sıfır Bir Adana (Cio)

2015–Yusuf (Serdar)



Son Güncelleme: 05.11.2020 19:35
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Anahtar Kelimeler:
Cihangir CeyhanömerDiziAlev Alev
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