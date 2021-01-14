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Alev Alev dizisi Ömer kimdir? Cihangir Ceyhan'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar

Alev Alev dizisi Ömer kimdir? Cihangir Ceyhan'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar haberinin gündeme geldiği günden bu yana merak edilen birçok yeni ayrıntı basına aktarıldı. 14 Ocak 2021 Perşembe tarihli haberimizi okuyarak, Alev Alev dizisi Ömer kimdir? konusunda merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

14 Ocak 2021 Perşembe 19:35
Alev Alev dizisi Ömer kimdir? Cihangir Ceyhan'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
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Alev Alev Dizisi Ömer Kimdir?

Oyuncumuzun asıl ismi Cihangir Ceyhan’dır 15 Ekim 1989 Adana doğumludur. Alev Alev dizisinde Ömer rolünü oynayacaktır. Oyuncu 1.77 boyu ve 75 kilo kg’dır. Oyuncumuz aslen Elazığlıdır. ilk kez "Yusuf" filminde rol aldı. Asıl başarısı intenette Cio adıyla yer aldığı  sıfır bir adana dizisidir.

Alev Alev dizisinde şimdi Ömer karakterine hayat verecek olan oyuncumuz Çukur dizisinde önce Koçavalıların düşmanı olarak yer almış, daha sonra damadı olmuştur.

Cihangir Ceyhan’ın Rol Aldığı Dizi ve Filmler

2019–Çukur (Azer)

2016-2019 – Sıfır Bir Adana (Cio)

2015–Yusuf (Serdar)



Son Güncelleme: 14.01.2021 19:35
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Anahtar Kelimeler:
Cihangir CeyhanömerDiziAlev Alev
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