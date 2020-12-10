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Alev Alev dizisi Ömer kimdir? Cihangir Ceyhan yer aldığı dizi ve film yapımları

Okurlarımızın merakla takip ettikleri Alev Alev dizisi Ömer kimdir? Cihangir Ceyhan yer aldığı dizi ve film yapımları haberine dair yeni gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Bizim de ayrıntılarını mercek altına aldığımız habere dair yeni gelişmeleri 10.12.2020 tarihli haberimizden takip edebilirsiniz.

10 Aralık 2020 Perşembe 19:35
Alev Alev dizisi Ömer kimdir? Cihangir Ceyhan yer aldığı dizi ve film yapımları
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Alev Alev Dizisi Ömer Kimdir?

Oyuncumuzun asıl ismi Cihangir Ceyhan’dır 15 Ekim 1989 Adana doğumludur. Alev Alev dizisinde Ömer rolünü oynayacaktır. Oyuncu 1.77 boyu ve 75 kilo kg’dır. Oyuncumuz aslen Elazığlıdır. ilk kez "Yusuf" filminde rol aldı. Asıl başarısı intenette Cio adıyla yer aldığı  sıfır bir adana dizisidir.

Alev Alev dizisinde şimdi Ömer karakterine hayat verecek olan oyuncumuz Çukur dizisinde önce Koçavalıların düşmanı olarak yer almış, daha sonra damadı olmuştur.

Cihangir Ceyhan’ın Rol Aldığı Dizi ve Filmler

2019–Çukur (Azer)

2016-2019 – Sıfır Bir Adana (Cio)

2015–Yusuf (Serdar)



Son Güncelleme: 10.12.2020 19:35
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Anahtar Kelimeler:
Cihangir CeyhanömerDiziAlev Alev
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