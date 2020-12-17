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Alev Alev dizisi Ömer kimdir? Cihangir Ceyhan rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Gündemin kritik başlıklarından birisi olan Alev Alev dizisi Ömer kimdir? Cihangir Ceyhan rol aldığı yapımlar ve biyografisi haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de hemen 17.12.2020 tarihli haberimizi okuyarak haberle ilgili en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

17 Aralık 2020 Perşembe 19:35
Alev Alev dizisi Ömer kimdir? Cihangir Ceyhan rol aldığı yapımlar ve biyografisi
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Alev Alev Dizisi Ömer Kimdir?

Oyuncumuzun asıl ismi Cihangir Ceyhan’dır 15 Ekim 1989 Adana doğumludur. Alev Alev dizisinde Ömer rolünü oynayacaktır. Oyuncu 1.77 boyu ve 75 kilo kg’dır. Oyuncumuz aslen Elazığlıdır. ilk kez "Yusuf" filminde rol aldı. Asıl başarısı intenette Cio adıyla yer aldığı  sıfır bir adana dizisidir.

Alev Alev dizisinde şimdi Ömer karakterine hayat verecek olan oyuncumuz Çukur dizisinde önce Koçavalıların düşmanı olarak yer almış, daha sonra damadı olmuştur.

Cihangir Ceyhan’ın Rol Aldığı Dizi ve Filmler

2019–Çukur (Azer)

2016-2019 – Sıfır Bir Adana (Cio)

2015–Yusuf (Serdar)



Son Güncelleme: 17.12.2020 19:35
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Cihangir CeyhanömerDiziAlev Alev
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