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Alev Alev dizisi Ömer kimdir? Cihangir Ceyhan kimdir, nereli yaşı kaç?

Gündemin önemli başlıklarından birisi haline gelen Alev Alev dizisi Ömer kimdir? Cihangir Ceyhan kimdir, nereli yaşı kaç? haberi ile ilgili olarak paylaşılan en yeni gelişmelerden haberdar olmak için 22 Nisan 2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

22 Nisan 2021 Perşembe 19:38
Alev Alev dizisi Ömer kimdir? Cihangir Ceyhan kimdir, nereli yaşı kaç?
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Alev Alev Dizisi Ömer Kimdir?

Oyuncumuzun asıl ismi Cihangir Ceyhan’dır 15 Ekim 1989 Adana doğumludur. Alev Alev dizisinde Ömer rolünü oynayacaktır. Oyuncu 1.77 boyu ve 75 kilo kg’dır. Oyuncumuz aslen Elazığlıdır. ilk kez "Yusuf" filminde rol aldı. Asıl başarısı intenette Cio adıyla yer aldığı  sıfır bir adana dizisidir.

Alev Alev dizisinde şimdi Ömer karakterine hayat verecek olan oyuncumuz Çukur dizisinde önce Koçavalıların düşmanı olarak yer almış, daha sonra damadı olmuştur.

Cihangir Ceyhan’ın Rol Aldığı Dizi ve Filmler

2019–Çukur (Azer)

2016-2019 – Sıfır Bir Adana (Cio)

2015–Yusuf (Serdar)




Son Güncelleme: 22.04.2021 19:38
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Anahtar Kelimeler:
Cihangir CeyhanömerDiziAlev Alev
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