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Alev Alev dizisi Ömer kimdir? Cihangir Ceyhan hakkında bilgiler

Alev Alev dizisi Ömer kimdir? Ömer karakterinin dizideki özellikleri nelerdir? Asıl ismi nedir, kaç yaşında, nereli, boyu, kilosu ve burcu nedir? Nereden mezun oldu? Daha önce hangi dizi ve filmlere katıldı? Kız arkadaşı var mı? Resmi sosyal medya hesapları gibi merak ettiğiniz soruların cevaplarını bulacağız. Bu sayfada Alev Alev dizisindeki Ömer karakteri ile ilgili tüm soruları sizlerle paylaşacağız.

21 Ekim 2020 Çarşamba 11:14
Alev Alev dizisi Ömer kimdir? Cihangir Ceyhan hakkında bilgiler
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Alev Alev Dizisi Ömer Kimdir?

Oyuncumuzun asıl ismi Cihangir Ceyhan’dır 15 Ekim 1989 Adana doğumludur. Alev Alev dizisinde Ömer rolünü oynayacaktır. Oyuncu 1.77 boyu ve 75 kilo kg’dır. Oyuncumuz aslen Elazığlıdır. ilk kez "Yusuf" filminde rol aldı. Asıl başarısı intenette Cio adıyla yer aldığı  sıfır bir adana dizisidir.

Alev Alev dizisinde şimdi Ömer karakterine hayat verecek olan oyuncumuz Çukur dizisinde önce Koçavalıların düşmanı olarak yer almış, daha sonra damadı olmuştur.


Cihangir Ceyhan’ın Rol Aldığı Dizi ve Filmler

2019–Çukur (Azer)

2016-2019 – Sıfır Bir Adana (Cio)

2015–Yusuf (Serdar)



Son Güncelleme: 21.10.2020 11:14
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Anahtar Kelimeler:
Alev AlevDiziömerCihangir Ceyhan
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