İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan uyarı! 'Dünyayı daha zorlu sorunlar bekliyor'
Son Dakika
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan...
Memura enflasyon zammı ne kadar olacak ?
Son Dakika
Memura enflasyon zammı ne kadar...
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak edilenler soru ve cevaplar!
Son Dakika
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak...

Alev Alev dizisi Ömer karakterini kim canlandırıyor? Cihangir Ceyhan kimdir?

Okurlarımızın merakla takip ettikleri Alev Alev dizisi Ömer karakterini kim canlandırıyor? Cihangir Ceyhan kimdir? haberine dair yeni gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Bizim de ayrıntılarını mercek altına aldığımız habere dair yeni gelişmeleri 03.12.2020 tarihli haberimizden takip edebilirsiniz.

03 Aralık 2020 Perşembe 19:35
Alev Alev dizisi Ömer karakterini kim canlandırıyor? Cihangir Ceyhan kimdir?
Takip Et:

Alev Alev Dizisi Ömer Kimdir?

Oyuncumuzun asıl ismi Cihangir Ceyhan’dır 15 Ekim 1989 Adana doğumludur. Alev Alev dizisinde Ömer rolünü oynayacaktır. Oyuncu 1.77 boyu ve 75 kilo kg’dır. Oyuncumuz aslen Elazığlıdır. ilk kez "Yusuf" filminde rol aldı. Asıl başarısı intenette Cio adıyla yer aldığı  sıfır bir adana dizisidir.

Alev Alev dizisinde şimdi Ömer karakterine hayat verecek olan oyuncumuz Çukur dizisinde önce Koçavalıların düşmanı olarak yer almış, daha sonra damadı olmuştur.

Cihangir Ceyhan’ın Rol Aldığı Dizi ve Filmler

2019–Çukur (Azer)

2016-2019 – Sıfır Bir Adana (Cio)

2015–Yusuf (Serdar)



Son Güncelleme: 03.12.2020 19:35
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Cihangir CeyhanömerDiziAlev Alev
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konuşanlar sunucusu Hasan Can Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli?
Konuşanlar sunucusu Hasan Can Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli?
Survivor 2021 ne zaman başlıyor? TV8 Survivor yeni sezonda yarışacağı belli olan yarışmacılar kimler?
Survivor 2021 ne zaman başlıyor? TV8 Survivor yeni sezonda yarışacağı belli olan yarışmacılar kimler?
İbo Show'un 5 Aralık Cumartesi 4. bölüm konukları kimler?
İbo Show'un 5 Aralık Cumartesi 4. bölüm konukları kimler?
Atv canlı yayın akışı 4 Aralık 2020 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Atv canlı yayın akışı 4 Aralık 2020 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
İyi Aile Babası dizi konusu nedir? İyi Aile Babası dizi oyuncuları ve karakterleri kimlerdir? İyi Aile Babası hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?
İyi Aile Babası dizi konusu nedir? İyi Aile Babası dizi oyuncuları ve karakterleri kimlerdir? İyi Aile Babası hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?
Blu TV 5-6 Aralık Cumartesi Pazar hafta sonu ücretsiz olacak!
Blu TV 5-6 Aralık Cumartesi Pazar hafta sonu ücretsiz olacak!

Popüler Haberler

Aralık ayında yayınlanacak dizi ve filmler
Ramo Fidan öldü mü, diziden ayrıldı mı? Ramo Fidan neden ayrıldı?
Seksenler dizisi Gülden kimdir? Ayşe Tolga doğum tarihi
Facebook'a neden ceza verildi, kapatılacak mı, yasaklanıyor mu?
Destekleme ve yetiştirme kursları uzaktan eğitime geçer mi?
Altın ne kadar oldu? 5 Aralık 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 5 Aralık 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
e-Devlet seyahat izni belgesi alma ekranı ile izin belgesi başvurusu
Survivor 2021 yarışmacısı Cemal Hünal kimdir?
BİM 5 Aralık 2020 Cumartesi aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
50.000 tl ayda ne kadar faiz getirir? Hangi banka ne kadar kazanç verir?
Hande Kazanova kimdir? Hande Kazanova hayatı ve özgeçmişi
Devlet erlere aylık 2.146 TL ödeme yapacak
2020 Votka fiyatları ne kadar?
Heyet sağlık raporu nereden, nasıl alınır? Heyet raporu ne kadar sürede hazır olur?
İncir Ağacı dizisi neden final yaptı, neden yayınlanmıyor?
Blu TV çöktü mü, giriş yapamıyorum? Blu TV neden açılmıyor?
Bankaların güncel kredi faiz oranları 5 Aralık 2020 Cumartesi
Kervan Gıda Halka Arz sonrası hisse işlem fiyatı ne kadar?
Peaky Blinders yeni sezon ne zaman başlayacak? Netflix Peaky Blinders 6. sezon tarihi belli oldu mu?
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 5 Aralık 2020 Cumartesi
Hafta sonu kargolar dağıtım için çalışıyor mu?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.