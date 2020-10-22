Alev Alev dizisi nerede çekiliyor dizi çekim yerleri ve mekanları

Show TV ekranlarında yayınlanan Alev Alev, henüz tanıtım fragmanıyla gündem olmayı başardı.

Alev Alev nerede çekiliyor?

Başrolünü Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz ve Cihangir Ceyhan’ın üstlendiği Alev Alev dizisi Ay Yapım imzası taşıyor. Yönetmenlik koltuğunda Ahmet Katıksız’ın oturduğu dizinin senaryosunu ise Burcu Görgün Toptaş üstleniyor.

Alev Alev dizisi çekimleri nerede yapılıyor?

Çekimleri genellikle İstanbul’da yapılan dizide çekim mekanları senaryo gereği farklı noktalarda yapılıyor.

Pandemi nedeniyle dizi, kalabalık yerlerden uzak durmaya gayret ediyor. Genellikle sakin yerlerin tercih edildiği Alev Alev dizisinin mekanları da şuan için gizli tutuluyor.

Alev Alev dizisinin konusu ne?

3 güçlü kadının birbirleriyle kesişen hayatını konu alan Alev Alev dizisinde temel olarak kadına şiddet teması işlenmektedir. Şiddet gören bir kadının velayetini almak için gösterdiği mücadele dizinin ana temasını oluşturuyor.