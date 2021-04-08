İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
SGK'dan flaş değişiklik! İşten çıkarmaya yönelik kullanılan Kod-29'da düzenlemeye gidildi
Son Dakika
SGK'dan flaş değişiklik! İşten çıkarmaya...
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli pozlar veren Demet Özdemir, sosyal medyayı yıktı geçti
Son Dakika
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli...
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç sonra kaybetti!
Son Dakika
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç...
DSÖ, koronavirüsün insanlardan hayvanlara bulaşma ihtimalini doğruladı
Son Dakika
DSÖ, koronavirüsün insanlardan hayvanlara bulaşma...

Alev Alev dizisi nerede çekiliyor? Alev Alev dizi çekim seti hangi ilde?

Haber bültenimizde yer verdiğimiz ve kısa bir süre zarfında dikkatleri üzerine toplayan Alev Alev dizisi nerede çekiliyor? Alev Alev dizi çekim seti hangi ilde? haberine dair en yeni gelişmeler 8 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlanmış haberimizde yer alıyor.

08 Nisan 2021 Perşembe 19:21
Alev Alev dizisi nerede çekiliyor? Alev Alev dizi çekim seti hangi ilde?
Takip Et:

Yeni sezonun en önemli dizilerinden Alev Alev'in çekimleri, tanıtım fragmanı ile ilgi odağı oldu. Dizide en çok karşımıza çıkacak olan Cemre, Çiçek, Rüya gibi oyuncuların bir arada olduğu kumsal nerede merak edenler için yazalım. Alev Alev Dizisi ilk bölümünü İstanbul ilimizin Şile sahillerinde çekti. Fragman bu resimlerden alınmıştır. Yeni bölümler çıktıkça Alev Alev'in nerede çekildiği sorusuna hem yazılı hem de görsel olarak cevap vermeye devam edeceğiz.

Alev Alev dizisinin çekildiği mekanlar neresi

"Alev Alev Dizisi" İstanbul şehrinde Ağlayankaya'da çekildi. Ağlayankaya plajı, adını bölgedeki bir kayadan alan Şile'nin en ünlü ve güzel plajıdır. Elbette alev dizisinin çekimleri bu mekanla sınırlı değil, dizi de daha çok yer kullanacak. Alev Alev nerede çekiliyor, Alev Alev dizisi nerede, sahne nerede gibi garip sorulara cevap verelim. 

Tanıtım fragmanına ev sahipliği yapan mekan Şile’de bulunan Ağlayankaya plajı olurken ilk bölümler ise Büyükçekmece de bulunan Alkent 2000 Mahallesi’nde çekilmiştir.

Aynı zamanda ilk bölümde kullanılan Sanıç için ise boşaltılan bir kum fabrikası kullanıldı.  

Alev Alev Dizisinin Seti Nerede, Nasıl Gidilir?

Alev Alev serisi dizisi iki bölgeye kurulacak. İlk bölüm çekimleri Şile sahilinde , diğeri ise Beykoz ilçesindeki eski ayakkabı fabrikasında kuruldu. Beykoz semtindeki bu mekan artık çekim yeri olarak kullanılıyor. Alev Alev'in çekimlerinin çoğu yaylada hazırlanan bloklarda gerçekleştirilecek. Ancak İstanbul'daki mekanlarımızın birçoğu dizinin çekimlerinde olacak. Koronavirüs nedeniyle Alev Alev oyuncularıyla buluşmak ve fotoğraf çekmek şu anda yasak.

Alev Alev dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

Cemre: Demet Evgar

Çiçek: Hazar Ergüçlü

Rüya: Dilan Çiçek Deniz

Çelebi: Cem Bender

Ozan: Berkay Ateş

Ömer: Cihangir Ceyhan

İskender: Berker Güven

Ali: Toprakcan Adıgüzel

Bülent: Cem Sürgit

Korkut: Yiğit Sertdemir

Tomris: Zuhal Olcay



Son Güncelleme: 08.04.2021 19:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Show TvDiziAlev Alev
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gelinim Mutfakta 8 Nisan Perşembe puan durumu!
Gelinim Mutfakta 8 Nisan Perşembe puan durumu!
Kuruluş Osman Gonca Hatun diziden nerede, diziden ayrıldı mı?
Kuruluş Osman Gonca Hatun diziden nerede, diziden ayrıldı mı?
Kuruluş Osman Umurbey kimdir, gerçek tarihte var mı?
Kuruluş Osman Umurbey kimdir, gerçek tarihte var mı?
Kuruluş Osman Zülfikar Derviş kimdir, gerçek tarihte var mı?
Kuruluş Osman Zülfikar Derviş kimdir, gerçek tarihte var mı?
Bugün televizyonda hangi diziler var? 7 Nisan 2021 Çarşamba Bu akşam hangi diziler var?
Bugün televizyonda hangi diziler var? 7 Nisan 2021 Çarşamba Bu akşam hangi diziler var?
Hanzade'nin kocası kim? Hanzade'nin eşi Saygun Ofluoğlu kimdir?
Hanzade'nin kocası kim? Hanzade'nin eşi Saygun Ofluoğlu kimdir?

Popüler Haberler

Alev Alev dizisi nerede çekiliyor? Alev Alev dizi çekim seti hangi ilde?
Alev Alev dizisi Rüya karakteri kimdir? Dilan Çiçek Deniz'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Haminne karakteri Kimdir? Serpil Tamur dizideki rolü ve hayatı
Sol Yanım dizisi Selim karakterini kim canlandırıyor? Tolga Mendi kimdir?
Sol Yanım dizisi Haydar karakteri kimdir? Haydar Köyel'in hayatı ve yer aldığı diziler
E-devlet'den kredi notu sorgulama ve banka kredi puanı sorgulama 2021
Sol Yanım dizisi Nazlım (Feyza Civelek) kimdir?
Rüyada arı sokması görmek ne anlama gelir? Rüyada arı sokması görmenin anlamları
Sol Yanım dizisi Serra kimdir? Özge Yağız kimdir, nereli yaşı kaç?
Menajerimi Ara dizisinde Emrah Ertem karakterine Semi Sırtıkkızıl hayat veriyor
Show TV canlı yayın akışı 4 Nisan 2021 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Muhtaç aylığı ne kadar? 2021 muhtaç aylığı kimler alabilir
TJK 23 Mart 2021 Salı at yarışı sonuçları
Aboubakar Alanyaspor, Erzurumspor maçlarında oynayacak mı?
Bim indirimli ürünler kataloğu 8 Nisan 2021 Perşembe indirim fırsatları
Canlı izle Gaziantep FK Medipol Başakşehir Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Gaziantep Başakşehir maçı Selçuk Sports Netspor izle
Yeni Malatyaspor Fenerbahçe Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Yeni Malatya Fenerbahçe Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Canlı izle Yeni Malatyaspor Fenerbahçe Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Yeni Malatya FB maçı Selçuk Sports Netspor izle
Sol Yanım dizisi Barbar kimdir? Gerçek adı nedir? Emre Dinler nereli, yaşı kaç?
Kalk Gidelim dizisi final mi yapacak?
Canlı izle Denizlispor Kasımpaşa Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Denizli Kasımpaşa maçı Selçuk Sports Netspor izle

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.