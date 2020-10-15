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Alev Alev dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu mu? İşte Demet Evgar'ın yeni dizisi Alev Alev'in konusu ve fragmanı

Show TV ekranlarının yeni dizisi Alev Alev ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni dizinin fragmanı yayınlandı. Fragmanı büyük ilgi gören dizi merakla beklenirken izleyiciler Alev Alev dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu ve Alev Alev’in konusu ne gibi soruları araştırmaya başladı.

15 Ekim 2020 Perşembe 16:03
Alev Alev dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu mu? İşte Demet Evgar'ın yeni dizisi Alev Alev'in konusu ve fragmanı
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Başrollerinde Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz’in yer aldığı dizide güçlü üç kadının hayatından kısa kesitlere yer verilecek. Ay Yapım imzalı dizide kadına şiddet konusunun aksine üç güçlü kadının hayatında yaşadıklarına karşı dik duruşları anlatılacak.

Yeni dizinin yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız otururken, senaryosunu Burcu Görgün Toptaş kaleme alıyor. The Bonfire of Destiny adlı yabancı diziden uyarlanan Alev Alev dizisi adalet ve aşkı arayan üç güçlü kadının hayatındaki zorluklar karşısındaki duruşları anlatılacak. Dizi Perşembe günü saat 20:00’de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Alev Alev dizisi konusu nedir?

Dizide sevdiği adamla evlenen ve ilerleyen süreçte şiddet dolu bir yaşamın içerisine giren Cemre’nin kızıyla birlikte bu hayattan kurtulma çabası ilk güçlü karakterin hikayesini oluştururken bir diğer karakter olan Cemre hayatın gerçek yüzüyle karşılaşmamış toy bir kızdır. Üçüncü kadın karakter olan Çiçek ise hayatını fedakarlıklar yaparak kendisini küçük şeylerle mutlu etmek isteyen bir kadındır.

Dizide bu üç farklı hikayeye sahip kadının hayatında yaşadıkları anlatılmaktadır. Bu farklı kadının ortak noktası her şeyi geride bırakıp yepyeni bir hayata başlamalarıdır.

Alev Alev dizisi oyuncuları ve canlandırdığı karakterler

Cemre : Demet Evgar

Çiçek : Hazar Ergüçlü

Rüya : Dilan Çiçek Deniz

Çelebi : Cem Bender


Ozan : Berkay Ateş

Ömer : Cihangir Ceyhan

İskender : Berker Güven

Ali : Toprakcan Adıgüzel

Bülent : Cem Sürgit

Korkut : Yiğit Sertdemir

Kenan : Tayfun Eraslan

Hülya : Nurhan Özenen

Seher : Meltem Keskin

Adnan : Sekvan Serinkaya




Son Güncelleme: 15.10.2020 16:03
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Anahtar Kelimeler:
Alev AlevDiziShow Tv
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