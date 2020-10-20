Alev Alev dizisi ne zaman başlıyor? Show TV Alev Alev yayın tarihi belli oldu!

Show TV ekranlarının yeni dizisi Alev Alev için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Türkiye’de daha önce pek çok başarılı yapımı ortaya koyan ve halen koymaya devam eden Ay Yapım tarafından hazırlanan Alev Alev dizisinin yayın tarihi sonunda belli oldu.

Yönetmenliği Ahmet Kayıksız’ın üstlendiği Alev Alev dizisinin oyuncu kadrosunda, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Berkay Ateş, Zuhal Olcay, Cem Bender, Toprak Can Adıgüzel gibi önemli isimlerin yer aldığı görülüyor. Daha önceden yer aldıkları yapımlar ile kendilerini kanıtlamış birçok oyuncunun oluşturduğu oyuncu kadrosundan izleyici beklentisinin bir hayli yüksek olduğu belirtiliyor.

Ay Yapım’ın 'The Bonfire of Destiny' isimli yabancı diziyi Alev Alev ismiyle Türkiye’ye uyarlıyor. Dizide kendini bulmak, yola bir şekilde devam etmek ve aynı zamanda adalet arayışı ile gerçek aşkın elde edilmesi öyküsü anlatılıyor.

Son olarak ilk yayın tarihi kesinleşen Alev Alev dizisinin 5 Kasım Perşembe günü saat 20.00’dan itibaren Show TV ekranlarındaki yerini alacağı aktarıldı.