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Alev Alev dizisi ne zaman başlıyor? Show TV Alev Alev yayın tarihi belli oldu!

Show TV'nin yeni dizisi Alev Alev henüz yayınlanmadan bile izleyiciler arasında büyük yankı uyandırmayı başardı. Toplum arasında gözardı edilmiş gerçeklere dikkat çeken dizinin yayınlanacağı tarih için geri sayım başladı...

20 Ekim 2020 Salı 23:46
Alev Alev dizisi ne zaman başlıyor? Show TV Alev Alev yayın tarihi belli oldu!
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Show TV ekranlarının yeni dizisi Alev Alev için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Türkiye’de daha önce pek çok başarılı yapımı ortaya koyan ve halen koymaya devam eden Ay Yapım tarafından hazırlanan Alev Alev dizisinin yayın tarihi sonunda belli oldu.


Yönetmenliği Ahmet Kayıksız’ın üstlendiği Alev Alev dizisinin oyuncu kadrosunda Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz, Hazar Ergüçlü, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Berkay Ateş, Zuhal Olcay, Cem Bender, Toprak Can Adıgüzel gibi önemli isimlerin yer aldığı görülüyor. Daha önceden yer aldıkları yapımlar ile kendilerini kanıtlamış birçok oyuncunun oluşturduğu oyuncu kadrosundan izleyici beklentisinin bir hayli yüksek olduğu belirtiliyor.

Ay Yapım’ın 'The Bonfire of Destiny' isimli yabancı diziyi Alev Alev ismiyle Türkiye’ye uyarlıyor. Dizide kendini bulmak, yola bir şekilde devam etmek ve aynı zamanda adalet arayışı ile gerçek aşkın elde edilmesi öyküsü anlatılıyor.

Son olarak ilk yayın tarihi kesinleşen Alev Alev dizisinin 5 Kasım Perşembe günü saat 20.00’dan itibaren Show TV ekranlarındaki yerini alacağı aktarıldı.




Son Güncelleme: 20.10.2020 23:46
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Anahtar Kelimeler:
Show TvAlev AlevDemet EvgarDilan Çiçek DenizHazar Ergüçlü
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