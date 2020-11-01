Alev Alev ne zaman başlıyor? Show TV ekranının yeni iddialı dizisi olan Alev Alev'in ilk bölüm tarihi belli oldu. Perşembe gecesi Show TV'de yayınlanacak olan Alev Alev'deki üç kadın karakter herkesin dikkatini çekmiş olsa da ortaya çıkarılamayan bu üç kadının gerçek hikayeleri herkesi bağımlı yapacak. Peki Alev Alev dizisinin oyuncuları kimler?

Alev Alev Dizisi Ne Zaman Başlıyor?

Alev Alev ilk bölümü 5 Kasım 2020'de yayınlanacak. Dizi Perşembe akşamı Show TV ekranlarında yayınlanacak. Burcu Görgün Toptaş'ın senaryosunu üstlendiği ve Ahmet Katıksız rejisi ile birleşen Alev Alev dizisi oyuncuları dizi başlamadan büyük ilgi görmüş gibi duruyor.

Alev Alev Dizisi Oyuncuları Kimler?

Alev Alev dizisinin Başrolünde, Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz’in olduğu oyuncu kadrosundaysa, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ve Toprak Can Adıgüzel rol almaktadır.

Alev Alev Konusu Nedir?

Dizi, fragmanıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kadın, aile içi şiddet, adalet ve güzellik vb. Temaları işleyerek, üç kadının hikayesini de beraberinde getirecek. Yangın nedeniyle hayatları beklenmedik yönlere savruldu. Pek çok kişiye ilham kaynağı olacak "Alev Alev", tecrübeli ve güçlü kadınların deneyimlerini bir araya getirerek onlara kendi kaderine boyun eğmeme fırsatı verecektir.