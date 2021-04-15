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Alev Alev dizisi Korkut kimdir? Yiğit Sertdemir yaşı ve oynadığı diziler

Alev Alev dizisi Korkut kimdir? Yiğit Sertdemir yaşı ve oynadığı diziler basına aktarıldığı ilk günden beri büyük ilgi topladı. Yeni gelişmeleriyle de dikkat çeken Alev Alev dizisi Korkut kimdir? Yiğit Sertdemir yaşı ve oynadığı diziler haberinde Nisan 15 2021 günü son durum ne oldu merak ediyorsanız hemen haberimizi okuyarak ayrıntılar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

15 Nisan 2021 Perşembe 19:34
Alev Alev dizisi Korkut kimdir? Yiğit Sertdemir yaşı ve oynadığı diziler
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Show TV ekranlarında başlayacak olan Alev Alev dizisi birbirinden ünlü isimleri kadrosunda bulunduruyor. Etkileyici hikayesi ile dizi severler tarafından oldukça merak edilen dizide üç kadının hikayelerinin anlatılacak. Dizinin ilk fragmanının yayınlanmasından sonra oyuncu kadrosuna ilişkin tüm detaylar ortaya çıkmış oldu. Dizide Demet Evgar, Hazal Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Berkay Ateş ve Zuhal Olcay gibi oyuncular yer alıyor. Alev Alev dizisinde Korkut karakterini Yiğit Sertdemir canlandırıyor.

Alev Alev dizisi Korkut kimdir?

Alev Alev dizisinde Korkut karakterine hayat veren oyuncunun gerçek adı Yiğit Sertdemir’dir. 1979 İzmir doğumlu olan Sertdemir, tiyatro oyunculuğu, yazarlık ve aynı zamanda yönetmenlik yapmaktadır. Fen lisesi mezunu olan Yiğit Sertdemir, 1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü kazanmıştır. Üniversitede tiyatro çalışmalarına başlamış ve aynı yıl Gümüşsuyu Tiyatro Topluluğu’nda yer almıştır.

 

 



Son Güncelleme: 15.04.2021 19:34
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Anahtar Kelimeler:
Yiğit SertdemirKorkutAlev Alev
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