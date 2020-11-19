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Alev Alev dizisi Korkut kimdir? Yiğit Sertdemir nerelidir?

Yazarlarımız tarafından da sıkı bir şekilde takip edilen ve en yeni gelişmeleriyle kaleme alınan Alev Alev dizisi Korkut kimdir? Yiğit Sertdemir nerelidir? haberine dair sıcak ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız 19-11-2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

19 Kasım 2020 Perşembe 19:33
Alev Alev dizisi Korkut kimdir? Yiğit Sertdemir nerelidir?
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Show TV ekranlarında başlayacak olan Alev Alev dizisi birbirinden ünlü isimleri kadrosunda bulunduruyor. Etkileyici hikayesi ile dizi severler tarafından oldukça merak edilen dizide üç kadının hikayelerinin anlatılacak. Dizinin ilk fragmanının yayınlanmasından sonra oyuncu kadrosuna ilişkin tüm detaylar ortaya çıkmış oldu. Dizide Demet Evgar, Hazal Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Berkay Ateş ve Zuhal Olcay gibi oyuncular yer alıyor. Alev Alev dizisinde Korkut karakterini Yiğit Sertdemir canlandırıyor.

Alev Alev dizisi Korkut kimdir?


Alev Alev dizisinde Korkut karakterine hayat veren oyuncunun gerçek adı Yiğit Sertdemir’dir. 1979 İzmir doğumlu olan Sertdemir, tiyatro oyunculuğu, yazarlık ve aynı zamanda yönetmenlik yapmaktadır. Fen lisesi mezunu olan Yiğit Sertdemir, 1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü kazanmıştır. Üniversitede tiyatro çalışmalarına başlamış ve aynı yıl Gümüşsuyu Tiyatro Topluluğu’nda yer almıştır.

 

 



Son Güncelleme: 19.11.2020 19:33
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Anahtar Kelimeler:
Yiğit SertdemirKorkutAlev Alev
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