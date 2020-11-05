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Alev Alev dizisi Korkut kimdir? Yiğit Sertdemir kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Kritik gelişmeleriyle gündeme gelmeye devam eden Alev Alev dizisi Korkut kimdir? Yiğit Sertdemir kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar başlıklı habere dair güncel gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 05-11-2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

05 Kasım 2020 Perşembe 19:33
Alev Alev dizisi Korkut kimdir? Yiğit Sertdemir kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
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Show TV ekranlarında başlayacak olan Alev Alev dizisi birbirinden ünlü isimleri kadrosunda bulunduruyor. Etkileyici hikayesi ile dizi severler tarafından oldukça merak edilen dizide üç kadının hikayelerinin anlatılacak. Dizinin ilk fragmanının yayınlanmasından sonra oyuncu kadrosuna ilişkin tüm detaylar ortaya çıkmış oldu. Dizide Demet Evgar, Hazal Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Berkay Ateş ve Zuhal Olcay gibi oyuncular yer alıyor. Alev Alev dizisinde Korkut karakterini Yiğit Sertdemir canlandırıyor.

Alev Alev dizisi Korkut kimdir?


Alev Alev dizisinde Korkut karakterine hayat veren oyuncunun gerçek adı Yiğit Sertdemir’dir. 1979 İzmir doğumlu olan Sertdemir, tiyatro oyunculuğu, yazarlık ve aynı zamanda yönetmenlik yapmaktadır. Fen lisesi mezunu olan Yiğit Sertdemir, 1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü kazanmıştır. Üniversitede tiyatro çalışmalarına başlamış ve aynı yıl Gümüşsuyu Tiyatro Topluluğu’nda yer almıştır.

 

 



Son Güncelleme: 05.11.2020 19:33
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Yiğit SertdemirKorkutAlev Alev
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