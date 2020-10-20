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Alev Alev dizisi Korkut kimdir? Yiğit Sertdemir hakkında bilgiler

Güçlü oyuncu kadrosuyla ekranlara gelmeye hazırlanan Alev Alev dizisi Korkut kimdir belli oldu. Dizide Korkut karakterini canlandıran Yiğit Sertdemir hakkında bilgiler içeriğimizde yer alıyor.

20 Ekim 2020 Salı 16:10
Alev Alev dizisi Korkut kimdir? Yiğit Sertdemir hakkında bilgiler
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Show TV ekranlarında başlayacak olan Alev Alev dizisi birbirinden ünlü isimleri kadrosunda bulunduruyor. Etkileyici hikayesi ile dizi severler tarafından oldukça merak edilen dizide üç kadının hikayelerinin anlatılacak. Dizinin ilk fragmanının yayınlanmasından sonra oyuncu kadrosuna ilişkin tüm detaylar ortaya çıkmış oldu. Dizide Demet Evgar, Hazal Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Berkay Ateş ve Zuhal Olcay gibi oyuncular yer alıyor. Alev Alev dizisinde Korkut karakterini Yiğit Sertdemir canlandırıyor.

Alev Alev dizisi Korkut kimdir?


Alev Alev dizisinde Korkut karakterine hayat veren oyuncunun gerçek adı Yiğit Sertdemir’dir. 1979 İzmir doğumlu olan Sertdemir, tiyatro oyunculuğu, yazarlık ve aynı zamanda yönetmenlik yapmaktadır. Fen lisesi mezunu olan Yiğit Sertdemir, 1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü kazanmıştır. Üniversitede tiyatro çalışmalarına başlamış ve aynı yıl Gümüşsuyu Tiyatro Topluluğu’nda yer almıştır.

 

 



Son Güncelleme: 20.10.2020 16:53
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Anahtar Kelimeler:
Alev AlevKorkutYiğit Sertdemir
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