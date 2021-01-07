İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına çevirdi
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına...
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumundan rapor geldi
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli...
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil
Son Dakika
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı...
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama kararı verdi!
Son Dakika
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama...

Alev Alev dizisi Korkut kimdir? Gerçek adı nedir? Yiğit Sertdemir nereli, yaşı kaç?

Sıcak haber olarak gündeme aktarıldığı günden beri dikkat çeken Alev Alev dizisi Korkut kimdir? Gerçek adı nedir? Yiğit Sertdemir nereli, yaşı kaç? haberine dair kritik ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Ocak 7 Perşembe tarihli haberimizde Alev Alev dizisi Korkut kimdir?’a dair sıcak gelişmeleri okuyabilirsiniz.

07 Ocak 2021 Perşembe 19:33
Alev Alev dizisi Korkut kimdir? Gerçek adı nedir? Yiğit Sertdemir nereli, yaşı kaç?
Takip Et:

Show TV ekranlarında başlayacak olan Alev Alev dizisi birbirinden ünlü isimleri kadrosunda bulunduruyor. Etkileyici hikayesi ile dizi severler tarafından oldukça merak edilen dizide üç kadının hikayelerinin anlatılacak. Dizinin ilk fragmanının yayınlanmasından sonra oyuncu kadrosuna ilişkin tüm detaylar ortaya çıkmış oldu. Dizide Demet Evgar, Hazal Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Berkay Ateş ve Zuhal Olcay gibi oyuncular yer alıyor. Alev Alev dizisinde Korkut karakterini Yiğit Sertdemir canlandırıyor.

Alev Alev dizisi Korkut kimdir?

Alev Alev dizisinde Korkut karakterine hayat veren oyuncunun gerçek adı Yiğit Sertdemir’dir. 1979 İzmir doğumlu olan Sertdemir, tiyatro oyunculuğu, yazarlık ve aynı zamanda yönetmenlik yapmaktadır. Fen lisesi mezunu olan Yiğit Sertdemir, 1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü kazanmıştır. Üniversitede tiyatro çalışmalarına başlamış ve aynı yıl Gümüşsuyu Tiyatro Topluluğu’nda yer almıştır.

 

 



Son Güncelleme: 07.01.2021 19:33
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yiğit SertdemirKorkutAlev Alev
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eyvah Eyvah 3 filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Eyvah Eyvah 3 filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Aile Arasında filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Aile Arasında filmi konusu ve oyuncu kadrosu
San Andreas Fayı filmi konusu ve oyuncu kadrosu
San Andreas Fayı filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Deliha 2 nerede çekildi, konusu ve oyuncu kadrosu
Deliha 2 nerede çekildi, konusu ve oyuncu kadrosu
Kurtlar Vadisi dizisinde yeni gelişmeler yaşanıyor
Kurtlar Vadisi dizisinde yeni gelişmeler yaşanıyor
Aile Arasında filminin oyuncu kadrosunda kimler bulunuyor? Filmin konusu nedir?
Aile Arasında filminin oyuncu kadrosunda kimler bulunuyor? Filmin konusu nedir?

Popüler Haberler

Alev Alev dizisi Korkut kimdir? Gerçek adı nedir? Yiğit Sertdemir nereli, yaşı kaç?
Mucize Doktor dizisindeki Ferda karakteri kimdir? Seda Bakan nereli, yaşı kaç?
7 Ocak 2021 Perşembe Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 7 Ocak 2021 Perşembe Dünya genelinde vaka sayısı
Alev Alev dizisinde Ozan karakterini Berkay Ateş canlandırıyor
Yeni Hayat dizisi hangi gün, saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor?
Bir Zamanlar Çukurova Hünkar dizide olmayacak mı? Vahide Perçin diziden ayrıldı mı?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Gevher Hatun karakterine Leyla Feray hayat veriyor
Bir Zamanlar Çukurova Sevda Çağlayan karakterini kim canlandırıyor? Nazan Kesal kimdir?
Menajerimi Ara dizi oyuncusu Emir kimdir? Burak Tozkoparan hakkında bilgiler
Alev Alev dizisi Ali kimdir? Toprak Can Adıgüzel rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Zengin ve Yoksul Neden Final Yapıyor? Zengin ve Yoksul Final Tarihi Ne Zaman? Dizi Neden Bitti?
Doğalgaz faturası hesaplama nasıl yapılır? Ortalama doğalgaz faturası hesaplaması
Devletten dar gelirl ev alacaklara yeni destek geliyor!
Çağla ile Yeni Bir Gün neden yok, neden başlamadı? Fox Tv Çağla ile Yeni Bir Gün yayın saati değişti
Vodafone ile interneti seviyorum testi çözen herkese 3 GB bedava internet! Test sonucunda 1 kişiye 5 yıllık 1 TB internet kazanma şansı verilecek!
Sol Yanım dizisinin çekildiği yer neresi? Sol Yanım dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde
Sol Yanım dizisi Barbar kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Emre Dinler kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sol Yanım dizisi Nazlım karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Feyza Civelek kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Akıncı dizisi kaç bölüm olacak? Final bölümü ne zaman?
Survivor Sancakay Ilım kimdir?
Show TV’de yayınlanacak Kurtlar Vadisi oyuncu kadrosunda kimler var?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.