Alev Alev dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihi

Ay Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği dizinin başrollerinde Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz gibi sevilen isimler yer alıyor. Dizinin yayınlanan fragmanları büyük ilgi görürken, izleyiciler yeni dizinin konusunu ve ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.

Alev Alev ne zaman başlayacak?

Alev Alev konusu nedir?

Show TV ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizi Alev Alev 5 Kasım tarihinde izleyici karşısına çıkacak. Dizide üç farklı kadının hayat hikayesi temel alınacak ve üç farklı kişinin hayata karşı dik durma süreci işlenecek.

Yeni dizi Alev Alev’de kadın, aile içi şiddet, adalet gibi kavramlar üzerinde durularak üç farklı kadının yaşadıkları izleyiciye aktarılacak. Üç kadınında ortak özelliği olarak geçmişinde yaşadığı travmaları atlatarak hayata karşı kendi ayakları üzerinde durma ve adalet arayışları anlatılacak.

Alev Alev dizisi oyuncuları

Alev Alev dizisinde Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz başrollerde yer alırken bu üçlüye Zuhal Olcay, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ve Toprak Can Adıgüzel gibi sevilen oyuncular eşlik edecek.