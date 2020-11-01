İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...

Alev Alev dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihi

Show TV ekranlarının yeni dizisi Alev Alev merakla bekleniyor. Ay Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği dizi güçlü oyuncu kadrosu ve farklı konusuyla dikkat çekti. Dizi severler dizinin ne zaman başlayacağı araştırıyor.

01 Kasım 2020 Pazar 19:13
Alev Alev dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihi
Takip Et:

Ay Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği dizinin başrollerinde Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz gibi sevilen isimler yer alıyor. Dizinin yayınlanan fragmanları büyük ilgi görürken, izleyiciler yeni dizinin konusunu ve ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.

Alev Alev ne zaman başlayacak?


Show TV ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizi Alev Alev 5 Kasım tarihinde izleyici karşısına çıkacak. Dizide üç farklı kadının hayat hikayesi temel alınacak ve üç farklı kişinin hayata karşı dik durma süreci işlenecek.

Alev Alev konusu nedir?

Yeni dizi Alev Alev’de kadın, aile içi şiddet, adalet gibi kavramlar üzerinde durularak üç farklı kadının yaşadıkları izleyiciye aktarılacak. Üç kadınında ortak özelliği olarak geçmişinde yaşadığı travmaları atlatarak hayata karşı kendi ayakları üzerinde durma ve adalet arayışları anlatılacak.

Alev Alev dizisi oyuncuları

Alev Alev dizisinde Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz başrollerde yer alırken bu üçlüye Zuhal Olcay, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ve Toprak Can Adıgüzel gibi sevilen oyuncular eşlik edecek.



Son Güncelleme: 01.11.2020 19:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Alev AlevDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sihirli Annem dizisinin yeni Betüş'ü Açelya Topaloğlu oldu
Sihirli Annem dizisinin yeni Betüş'ü Açelya Topaloğlu oldu
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu dahil oldu!
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu dahil oldu!
Show TV'nin yeni dizisi Şeref Sözü reytinglerde ezilince final kararı alındı!
Show TV'nin yeni dizisi Şeref Sözü reytinglerde ezilince final kararı alındı!
James Bond rolü için Tom Hardy ve Cillian Murphy karşı karşıya
James Bond rolü için Tom Hardy ve Cillian Murphy karşı karşıya
Baraj dizisinde Nazım'ın eski eşi Nermin gelince ortalık iyice karıştı!
Baraj dizisinde Nazım'ın eski eşi Nermin gelince ortalık iyice karıştı!
Çukur Halil İbrahim kimdir?
Çukur Halil İbrahim kimdir?

Popüler Haberler

80.000 tl ye aylık ne kadar faiz alırım? 2 Kasım 2020 Pazartesi Bankaların mevduat faiz oranları
Çukur Cumaali Efsun'u öldürdü mü? Damla Sönmez Çukur'dan ayrılacak mı?
Belirli gün ve haftalar sayısı kaçtır? Türkiye'de okullarda kutlanan belirli gün ve haftalar tam listesi
Reşit Yemin'dan ayrıldı mı? Yavuz Ketenci Yeni sezonda var mı?
Grip aşısı SGK karşılar mı? 2020
Çoçuk yardım parası ne zaman ödenecek? 2020 PTT çoçuk yardım parası
Star TV İBO SHOW neden yayınlanmadı?
Microsoft çalışanı Fransız yönetici Maxime Rastello'dan iğrenç İzmir paylaşımı!
İzmir'de depremzedelere ücretsiz konaklama hizmeti veren oteller
HAARP projesi nedir? İzmir depremi için HAARP iddiaları
Acil nakit kredi ihtiyacı duyanlar için banka dışında borç para veren yerler
Survivor bu akşam var mı yok mu? Survivor yeni bölüm neden yayınlanmadı? Ne zaman yayınlanacak?
Akbank Müşteri Hizmetleri Numarasına Hızlı ve Direk Bağlanma
Kısa çalışma ödeneği nedir? Kısa çalışma ödeneği başvuru şartları ve başvuru işlemleri
2020 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak? Bayram tarihleri belli oldu!
Bayraklı nerededir? Bayraklı haritada İzmir'in neresinde?
İzmir Seferihisar, Bornova, Bayraklı ilçeleri haritada nerede?
Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi nasıl alınır? 2020 Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvuru kanalları
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2 Kasım 2020 Pazartesi E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Arabama çarpıp kaçtılar ne yapmalıyım? Aracıma park halinde çarpıp kaçtılar ne yapmam gerekiyor?
BİM 2 Kasım 2020 Pazartesi aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.