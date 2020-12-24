İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını kaldırdı
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını...
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
Son Dakika
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...

Alev Alev dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Alev Alev dizisi izlendi mi tutuldu mu?

Basında yer aldığı ilk andan itibaren yankı uyandıran Alev Alev dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Alev Alev dizisi izlendi mi tutuldu mu? haberine dair tüm yeni ayrıntılar 24.12.2020 tarihli haberimizde yer alıyor. Şimdi okuyarak tüm gelişmeleri keşfedin!

24 Aralık 2020 Perşembe 21:30
Alev Alev dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Alev Alev dizisi izlendi mi tutuldu mu?
Takip Et:

Alev Alev dizisi 5 Kasım Perşembe günü ekranlara gelecek ve ilk bölümü ile izleyicisi ile buluşacak. Show TV’ de yayınlanacak olan dizi hakkında ise sıkça acaba tutar mı sorusu sorulmaktadır.

 

Alev Alev Dizisinin Konusu

Dizinin ilk bölümünden itibaren işleyeceği konular; anneliğin zorluğu, kadına şiddet gibi duygular olacak ve şimdiden çoğu kadın tarafından beğenildi. Çoğu kadının yaşadığı veya yaşayabileceği psikolojik olarak şiddeti konu edinecek olan dizide asıl amaç dışarıda psikolojik şiddete uğrayan kadınlara yalnız değilsin mesajı vermektedir. Kadınların çocuklarına duyduğu sahiplenme duygularını da işleyecek olan dizinin biraz üzücü olacağı ama gerçekleri anlatacağı izlenimi oluşmuştur. Alev Alev dizisinin başrollerinde ise sevilen oyuncu Demet Evgar var.

 

 

Alev Alev dizisinde yer alacak olan diğer başrol oyuncuları ise; Hazar Ergüçlü ve Çiçek Deniz’ dir.

 

Alev Alev Dizisi Tutar Mı:

Alev Alev dizisi bolca başarılı yapıma imzasını atmış olan Ay Yapım tarafından yayınlanacaktır. Senaryosunu Burcu Görgün Toptaş’ ın yazdığı ve yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız’ ın oturacağı dizinin ilk bölümü 5 Kasım Perşembe günü yayınlanacaktır. Yayınlanmadan kesin olarak tutar diyemesek de, konusuna bakarak tutacağını düşünmekteyiz.



Son Güncelleme: 24.12.2020 21:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Alev Alev Dizisi Ne Zaman BaşlıyorAlev Alev Dizisi Ne Zaman Başlıyor|Alev Alev Dizisi Oyuncuları ShowAlev Alev Dizisinin KonusuAlev Alev Dizisi Ne ZamanAlev Alev Dizisinin OyuncularıAlev Alev Dizisi Konusu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Haftanın en çok konuşulan kadın oyuncusu Ece Yaşar oldu
Haftanın en çok konuşulan kadın oyuncusu Ece Yaşar oldu
Dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına Türkiye'den sadece bir isim girdi
Dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına Türkiye'den sadece bir isim girdi
Exxen'de efsane futbolcular 'Ayaktenis' programında yarışacak
Exxen'de efsane futbolcular 'Ayaktenis' programında yarışacak
Mad Max serisinin yeni filminin vizyona girme tarihi belli oldu
Mad Max serisinin yeni filminin vizyona girme tarihi belli oldu
Sol Yaz dizisinin 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Sol Yaz dizisinin 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Kuruluş Osman Ertuğrul Gazi kimdir? Tamer Yiğit hakkında bilgiler
Kuruluş Osman Ertuğrul Gazi kimdir? Tamer Yiğit hakkında bilgiler

Popüler Haberler

Alev Alev dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Alev Alev dizisi izlendi mi tutuldu mu?
Rüyada kabak görmek ne anlama gelir? Rüyada balkabağı görmek ne anlama gelir?
Emeklilik dilekçesinden sonra maaş ne zaman bağlanır? İlk emekli maaşı ne kadar alırım? 2020
Açık lise sınavlarından en fazla kaç kredi toplanır? Liseyi bitirmek için kaç kredi lazım?
Rüyada kuzu görmek ne anlama gelir? Rüyada beyaz kuzu görmek ne anlama gelir?
Yeni Bir Ev sunucusu Evrim Akın kimdir, nereli, kaç yaşında?
İyi Aile Babası hangi günler yayınlanıyor? Kanal D İyi Aile Babası tekrar bölümleri ne zaman?
Sol Yanım dizisi beğenildi mi, izlendi mi? Sol Yanım devam eder mi?
2020-2021 MEB Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? 15 tatil ve 2. dönem başlangıç tarihi belli oldu mu?
HES kodu hangi numaradan, nasıl alınır? 2020 HES kodu işlemleri
0-6 yaş grubu çocuklar için okunabilecek kitap önerileri
MEB Müdür ve Müdür Yardımcıları Görevlendirme Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak ?
Ziraat Bankası sıfır faizle sığır yetiştiriciliği kredisi başvuru şartları ve kredi için gerekli evraklar
Telefon Suya Düştüğü Zaman Ne Yapılmalı? İşte İlk Yapılması Gerekenler!
Survivor 2020 ne zaman başlayacak? Yarışmacıları kimler olacak? Ünlüler ve gönüllüler mi olacak?
Sol Yanım dizisinin Zeynep'i Tuğçe Açıkgöz'ün hayat hikayesi!
Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Ümit karakteri Kimdir? Hande Soral dizideki rolü ve hayatı
Mucize Doktor dizisi Ezo karakterini kim canlandırıyor? Ezgi Aşaroğlu kimdir?
Alev Alev dizisi Bülent kimdir? Cem Sürgit kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Alev Alev dizisi Çiçek karakteri kimdir? Hazal Ergüçlü'nün hayatı ve rol aldığı yapımlar
Sol Yanım dizisinin çekildiği Özel Kuzey Üniversitesi nerdedir, hangi şehirdedir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.