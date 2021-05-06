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Alev Alev dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Alev Alev dizisi izlendi mi tutuldu mu?

Gürses Gazetesi yazarlarının tüm ayrıntılarıyla araştırdığı Alev Alev dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Alev Alev dizisi izlendi mi tutuldu mu? haberine dair tüm gelişmeleri okumak için siz de hemen şimdi 06.05.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

06 Mayıs 2021 Perşembe 22:30
Alev Alev dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Alev Alev dizisi izlendi mi tutuldu mu?
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Show TV ekranlarının yeni dizisi Alev Alev ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin fragmanları büyük ilgi gördü. Yeni dizinin başrollerinde Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz, Hazar Ergüçlü, Cihangir Ceylan, Berkay Ateş, Zuhal Olcay gibi sevilen isimler yer alıyor.

22 Ekim Perşembe günü yayınlanacak olan dizinin nasıl bir performans göstereceği şimdiden merak konusu oldu.

Perşembe günü yayınlanacak olan dizinin en büyük rakipleri Fox TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor, Kanal D ekranlarında yayınlanan Yeni Hayat, TRT ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim dizileri olacak. Bu dizilerin dışında ATV’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın yüksek reyting oranları en zorlu rakip olarak görülüyor. Ancak yeni dizi Alev Alev’in farklı konusu ve güçlü oyuncu kadrosu bu dizilerin arasında kendisine yer bulacaktır.




Son Güncelleme: 06.05.2021 22:30
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Anahtar Kelimeler:
DiziAlev Alev
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