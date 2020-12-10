İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş, yoğun bakıma alınarak entübe edildi
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş,...
Canlı yayında rahatsızlanan Mehmet Ceyhan'dan iyi haber geldi
Son Dakika
Canlı yayında rahatsızlanan Mehmet Ceyhan'dan...

Alev Alev dizisi izlendi mi? Alev Alev beğenildi mi, dizi devam eder mi?

Alev Alev dizisi izlendi mi? Alev Alev beğenildi mi, dizi devam eder mi? ve ayrıntıları hakkında gündemi meşgul eden tüm konular her geçen gün aydınlanmaya devam ediyor. Biz de 10.12.2020 tarihli haberimizde Alev Alev dizisi izlendi mi? ile ilgili tüm yeni gelişmeleri kaleme aldık.

10 Aralık 2020 Perşembe 22:30
Alev Alev dizisi izlendi mi? Alev Alev beğenildi mi, dizi devam eder mi?
Takip Et:

Show TV ekranlarının yeni dizisi Alev Alev ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin fragmanları büyük ilgi gördü. Yeni dizinin başrollerinde Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz, Hazar Ergüçlü, Cihangir Ceylan, Berkay Ateş, Zuhal Olcay gibi sevilen isimler yer alıyor.

22 Ekim Perşembe günü yayınlanacak olan dizinin nasıl bir performans göstereceği şimdiden merak konusu oldu.

Perşembe günü yayınlanacak olan dizinin en büyük rakipleri Fox TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor, Kanal D ekranlarında yayınlanan Yeni Hayat, TRT ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim dizileri olacak. Bu dizilerin dışında ATV’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın yüksek reyting oranları en zorlu rakip olarak görülüyor. Ancak yeni dizi Alev Alev’in farklı konusu ve güçlü oyuncu kadrosu bu dizilerin arasında kendisine yer bulacaktır.



Son Güncelleme: 10.12.2020 22:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziAlev Alev
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TRT 1 Kıbrıs Ada Kışı dizisi başrol oyuncusu belli oldu
TRT 1 Kıbrıs Ada Kışı dizisi başrol oyuncusu belli oldu
Acun Ilıcalı yeni dijital platformu Exxen'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu!
Acun Ilıcalı yeni dijital platformu Exxen'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu!
Sadakatsiz dizisi son bölümü ile beğeni kazandı! Sadakatsiz konusu ve oyuncu kadrosu
Sadakatsiz dizisi son bölümü ile beğeni kazandı! Sadakatsiz konusu ve oyuncu kadrosu
TRT1'in Kuruluş Osman dizisi ödül üstüne ödül topluyor!
TRT1'in Kuruluş Osman dizisi ödül üstüne ödül topluyor!
Onur Büyüktopçu yarışmacıyla mahkemelik oldu
Onur Büyüktopçu yarışmacıyla mahkemelik oldu
Akrep dizisinin yayın tarihi belli oldu
Akrep dizisinin yayın tarihi belli oldu

Popüler Haberler

KYK KPSS 60 puan ile 63 şehre 500 memur alacak
Alev Alev dizisi izlendi mi? Alev Alev beğenildi mi, dizi devam eder mi?
Doğum yapanlara hangi devlet yardımları yapılır? 2020
Maria ile Mustafa dizisine İpek Tenolcay katıldı! Nesrin karakteri kim?
Hande Kazanova nereli, kaç yaşında? Meslek hayatı ve rol aldığı yapımlar
Sağlık Bakanlığı SABİM Koronavirüs Whatsapp ihbar ve danışma hattı
2020 Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ihtiyaç konut ve taşıt kredisi güncel faiz oranları ne kadar?
Arıza dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular
ŞOK marketler zinciri Huawei Matebook D14 dizüstü bilgisayarı raflara koydu!
Baraj dizisi hakkında sürpriz final iddiası
Sherlock dizisi 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Sherlock yeni sezon tarihi ve oyuncu kadrosu
Honda CR-V Kasım 2019 indirimli otomobil kampanyaları ve fiyat listesi
Yaz tatili ne zaman bitecek? Okulların açılmasına kaç gün kaldı?
FFP1, FFP2 ve FFP3 maske fiyatları kaç liradan başlıyor?
Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom 2019 Akıllı Telefon Kampanyaları
BİM Marketlerin hafta içi ve hafta sonu açılış ve kapanış saatleri
Epic Games bu haftaki ücretsiz indirilebilecek oyunlar belli oldu
Alev Alev dizisi reyting sonuçları nasıl sonuçlandı? Dizi izlendi mi? reyting detayları
Yağmur duası ve yağmur yağması için okunacak dualar
KYK yurt yönetim memuru alımı başvuruları ne zaman? 2020 KYK personel alımı başvuru şartları
İddaa bayili nasıl alınır? İddaa bayilik başvurusu şartları ve gerekli belgeleri

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.