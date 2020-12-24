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Alev Alev dizisi İskender kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Berker Güven kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Haber bülteninde yer almaya başladığı andan itibaren birçok kişide merak uyandıran Alev Alev dizisi İskender kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Berker Güven kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberi ile ilgili en yeni detaylar 24 Aralık 2020 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen haberimizi okuyarak siz de gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

24 Aralık 2020 Perşembe 19:36
Alev Alev dizisi İskender kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Berker Güven kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Alev Alev dizisi SHOW TV ekranlarında yayınlamaya başlamadan önce oyuncu kadrosu ile en merak edilen diziler arasında yerini almaya devam ediyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile pek çok kişinin sabırsızlıkla beklediği Alev Alev dizisinde son olarak merak edilen oyuncu İskender karakterine hayat veren Berker Güven oldu.

Alev Alev İskender kimdir? Berker Güven kimdir?

7 Eylül 1994 yılında İzmir’de dünyaya gelen yakışık oyuncu 1.80 metre boyunda 77 kilogramdır. Başak burcu olan Güven ilk defa kamera karşısına 2017 yılında Babam filminde ki Arif karakteri ile çıkan Güven gösterdiği başarı ile dizi ve filmlerde aranan oyunculardan bir tanesi halinde gelmiştir.

Vatanım Sensin dizisinde Aleksi ve son olarak da Zalim İstanbul dizisinde Nedim karakterine hayat vermiştir.



Son Güncelleme: 24.12.2020 19:36
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