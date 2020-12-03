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Alev Alev dizisi İskender kimdir? Berker Güven'in hayatı!

Gündemde geniş yer tutmayı başaran ve kısa sürede büyük ilgi gören Alev Alev dizisi İskender kimdir? Berker Güven'in hayatı! haberinin en yeni gelişmelerini basına aktarmaya devam ediyoruz. Siz de hemen şimdi Alev Alev dizisi İskender kimdir? ile ilgili güncel bilgileri okumak için 3 Aralık 2020 Perşembe tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

03 Aralık 2020 Perşembe 19:36
Alev Alev dizisi İskender kimdir? Berker Güven'in hayatı!
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Alev Alev dizisi SHOW TV ekranlarında yayınlamaya başlamadan önce oyuncu kadrosu ile en merak edilen diziler arasında yerini almaya devam ediyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile pek çok kişinin sabırsızlıkla beklediği Alev Alev dizisinde son olarak merak edilen oyuncu İskender karakterine hayat veren Berker Güven oldu.

Alev Alev İskender kimdir? Berker Güven kimdir?

7 Eylül 1994 yılında İzmir’de dünyaya gelen yakışık oyuncu 1.80 metre boyunda 77 kilogramdır. Başak burcu olan Güven ilk defa kamera karşısına 2017 yılında Babam filminde ki Arif karakteri ile çıkan Güven gösterdiği başarı ile dizi ve filmlerde aranan oyunculardan bir tanesi halinde gelmiştir.

Vatanım Sensin dizisinde Aleksi ve son olarak da Zalim İstanbul dizisinde Nedim karakterine hayat vermiştir.



Son Güncelleme: 03.12.2020 19:36
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