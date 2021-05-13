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Alev Alev dizisi İskender karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Berker Güven kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Alev Alev dizisi İskender karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Berker Güven kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberi akıbetiyle ilgili merak edilen yeni ayrıntılar 13 Mayıs 2021 Perşembe günü de gündemde! Siz de Alev Alev dizisi İskender karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Berker Güven kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberi için 13 Mayıs 2021 Perşembe tarihli en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

13 Mayıs 2021 Perşembe 20:04
Alev Alev dizisi İskender karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Berker Güven kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Alev Alev dizisi SHOW TV ekranlarında yayınlamaya başlamadan önce oyuncu kadrosu ile en merak edilen diziler arasında yerini almaya devam ediyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile pek çok kişinin sabırsızlıkla beklediği Alev Alev dizisinde son olarak merak edilen oyuncu İskender karakterine hayat veren Berker Güven oldu.

Alev Alev İskender kimdir? Berker Güven kimdir?

7 Eylül 1994 yılında İzmir’de dünyaya gelen yakışık oyuncu 1.80 metre boyunda 77 kilogramdır. Başak burcu olan Güven ilk defa kamera karşısına 2017 yılında Babam filminde ki Arif karakteri ile çıkan Güven gösterdiği başarı ile dizi ve filmlerde aranan oyunculardan bir tanesi halinde gelmiştir.

Vatanım Sensin dizisinde Aleksi ve son olarak da Zalim İstanbul dizisinde Nedim karakterine hayat vermiştir.


Son Güncelleme: 13.05.2021 20:04
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