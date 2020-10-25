Alev Alev dizisi Hülya kimdir? Gerçek adı ne? Nurhan Özenen hakkında bilgiler

Yayın hayatına iddialı olarak başlayacağı düşünülen Alev Alev dizisi için bekleyiş sürüyor. Show TV’de yayınlanacak olan dizide güçlü bir kadının hikayesini göreceğiz. Hayatlarını değiştirmek isteyen üç kadının önlerine hem iyi hem de acı dolu bir fırsat çıkar. Çıkan yangında öldükleri düşünülen kadınların hayata tekrardan başlayabilme şansı çıkar. Ancak işler bekledikleri gibi olmayacaktır. Eski hayatları peşini bırakmaz. Kendilerine yardım eden doktorun sayesinde resmi olarak ölü gözükürler. Ancak geride kalanlar ölü olduklarını kabul etmeyeceklerdir. Böylece bir kovalamaca başlar ve dizide duygusal, gerilim arasında bir konu işlenir.

Nurhan Özenen Kimdir?

Deneyimli oyuncumuz Nurhan Özenen'in canlandırdığı Hülya karakterinin senaryoda anahtar rol oynayacağına inanılıyor. Son olarak Menajerimi Ara dizisinde Ceylan rolüyle ekranlara gelen Nurhan Özenen, yeni rol için çok heyecanlandığını açıkladı. Alev Alev dizisine katılmak için Menajerimi Ara'dan ayrılan oyuncu, 1960 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitiminden mezun olduktan sonra tiyatro sahnesinde çalışmaya başladı.

Dizi ve filmlerin yaygınlaşmasıyla ekrana çıktı. Adana, Ezel, Umutsuz Ev Kadınları ve Güllerin Savaşı gibi dizilerde izlediğimiz Nurhan Özenen, başarılı performansıyla seyirciler tarafından sevilmektedir. Çok sayıda film projesi ve dizide yardımcı oyuncu olarak rol alan Nurhan Özenen, tiyatro geçmişine sahiptir. Oyunculuk da öğreten başarılı oyuncumuz Alev Alev dizisinde çok önemli bir rol oynayacak.