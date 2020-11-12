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Alev Alev dizisi hangi diziden uyarlanıyor?

Show TV'nin Alev Alev dizisinin hangi diziden uyarlandığı ortaya çıktı. Alev Alev, 5 Kasım'da izleyici ile buluşacak.

12 Kasım 2020 Perşembe 16:08
Alev Alev dizisi hangi diziden uyarlanıyor?
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5 Kasım’da Show TV ekranlarında başlayacak olan Alev Alev dizisi ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Ay Yapım imzası taşıyan dizinin oyuncu kadrosunda Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz, Hazar Ergüçlü ve Cihangir Ceylan gibi başarılı isimler yer alıyor.


3 farklı kadının hayat hikayeleri ve mücadelelerinin anlatılacağı dizinin, oyuncu kadrosu ve konusu ile reytinglerde yüksek bir başarı elde edeceği tahmin ediliyor. Bir süredir fragmanları yayınlanan ve yayın tarihi ertelenen dizi 5 Kasım’da izleyici ile buluşacak.

Alev Alev dizisi hangi diziden uyarlandı?

İlk bölüm tanıtımları ile büyük yankı uyandıran Alev Alev dizisi, Fransız yapımı Le Bazar de la Charite dizisinin uyarlaması olarak karşımıza çıkacak. Gerçek aşk ve adalet peşindeki üç kadının hikayesinin anlatılacağı dizi Show TV ekranlarına damgasını vuracak.



Son Güncelleme: 12.11.2020 16:08
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Anahtar Kelimeler:
Alev AlevShow TvDemet EvgarAy Yapım
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