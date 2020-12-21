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Alev Alev dizisi final mi yapacak? Dizi 2. sezonunu yayınlayacak mı?

Alev Alev dizisi gündeme erken finale gidebileceği haberi ile gelmiş vaziyette. Lakin dizinin izleyicileri rahat olabilir çünkü dizi için işler yolunda gidiyor. Dizinin ikinci sözleşmeyi yaptığı bile düşünülmekte. İşte detaylar...

21 Aralık 2020 Pazartesi 15:19
Alev Alev dizisi final mi yapacak? Dizi 2. sezonunu yayınlayacak mı?
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Yayınlanmaya 5 Kasım 2020 tarihinde başlayan Alev Alev dizisi cephesinde her şey gayet iyi gibi görünüyor. Başrollerinde Dilan Çiçek Deniz, Demet Evgar, Cihangir Ceygan, Berker Güven, Berkay Ateş ve Hazar Ergüçlü’nün paylaşmakta olduğu dizi izleyici tarafından beğenilerek izlendi. İzleyiciler özellikle Cemre karakterinin özgürlük adına vermekte olduğu savaşı ve Ozan ile aralarında yaşanan aşkı merakla takip etti. Ayrıyeten Ömer ve Rüya arasındaki aşkta Perşembe günlerinin vazgeçilmez gündem konularından biri oldu.

 

Dizi henüz Mucize Doktor ve Bir Zamanlar Çukurova kadar izlenmede, yani reyting derecesi henüz bu iki diziye ulaşmadı lakin Perşembe günü yayınlanıp en çok izlenmekte olan tek dizi Alev Alev oldu. Perşembe günleri yayınlanmakta olan İyi Aile Babası ve Sol Yanım dizilerini gerisinde bıraktı hatta erken final yapmalarını sağladı.

 

Açıkçası bir akşam için 3 adet güzel dizinin bulunması izleyiciye çok geliyor; bu sebepten dolayı Alev Alev dizisi, Türkiye genelinde çokça takip edeni bulunan Bir Zamanlar Çukurova ve Mucize Doktor dizilerini geçmeden rahat edemeyecek. Yani Alev Alev dizisi senaryoyu aksatmamalı, hikayede geri plana düşmemelidir. Aksine yaşanacak olan kayıplar diziyi finale bile götürebilir. 

 

 

Alev Alev dizisini ön plana çıkartan, senaryo!

Dizide, Demet Evgar sergilediği oyunculuk performansı ile her ne kadar rüzgarlar estirse de dizinin senaryosunu es geçmemek gerekir. Çünkü diziyi sırtlayan aslında senaryosudur. Büyükşehir İstanbul’un küçük mahallerinden birini konu alan dizide; dostluğu, sevgiyi, mertliği ve zorluklarla beraber mücadele etmenin önemini görüyoruz. Dizide mahalleyi çok doğal bir şekilde işlemişler ve bu nedenle izleyen çoğu izleyici oyunculara hemen ısınıyor. Alev Alev dizisinin izleyici kitlesi henüz tam bir şekilde oluşamadı; bu sebeple yeni başlayan bir dizi Alev Alev dizisine büyük hasar verebilir. Yani Alev Alev dizisinin kaderi aslında senaristlerin elindedir diyebiliriz. 

 

Alev Alev dizisinin ikinci sezonu gelir mi?

Covid-19 salgınından dolayı insanların büyük bir kısmı evinden çıkamıyor. Bu nedenle evlerde bulunan televizyonlar yoğun ilgi çekmeye başladı, hatta 21.00’dan sonra uygulanmaya başlayan yasak; Alev Alev dahil birçok dizinin izlenme oranlarını yukarıya taşımış vaziyette. Bu artışın kalıcı olup olmadığı hakkında henüz net bir şey diyemeyiz. Yani dizi ile ilgili kesin olarak bir şey demek şuan doğru olmaz. İkinci sezonda bu nedenden dolayı belki gelebilir.

 

Alev Alev dizisi final mi yapıyor?

Alev Alev dizisi için şuan erken finale gitmek gibi bir durum gözükmüyor. Sette çalışmakta olan bütün ekip Alev Alev’in izlenme oranlarına güvenmekte ve performanslarını en üst safhada tutmaya devam ediyorlar. Aslında dizinin şuan ki gündemi; ikinci sezon. 2021 senesinin Mayısıs ayına kadar kesin yayınlanacak gibi duran dizinin ikinci sezonuna Ömer ile Ozan’ın dostluğu karar verecek.

 

Alev Alev daha ne kadar yayın yapacak?

Show TV, Alev Alev ile ikinci sözleşmeyi yaptı. Yani dizi; 2021 senesinin Mayısıs ayına kadar yayında olacak gibi duruyor. Bu kapsamda dizi 26 bölüm daha çıkartacak.

 

 



Son Güncelleme: 21.12.2020 15:19
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