Alev Alev dizisi final mi yapacak? Alev Alev dizisi ne zaman bitiyor?

Alev Alev Dizisi Ne Zaman Ekranlara Veda Edecek? Alev Alev Dizisi Final Mi Yapacak?

Show TV ekranlarında her Perşembe akşamı ekranlara gelen Alev Alev dizisi izleyicileri dizinin ne zaman final yapacağını merakla araştırıyorlar.

Alev Alev Dizisi Ne Zaman Bitecek?

Her şeyden önce Show TV ekranlarında yayınlanan Alev Alev dizisinin final yapma ihtimali bulunmuyor. Çünkü dizi herkes tarafından çok sevilerek ve beğenilerek izleniyor. İlk bölümünden itibaren izleyenleri ekran başına kilitleyen ve izlenme oranı yüksek olan Alev Alev dizisinin final yapması gibi bir durum söz konusu olamaz. Alev Alev dizisi son zamanlarda meydana gelen kadın hakları ile ilgili ihlallere dikkat çekmesinden dolayı hem konusu hem de dizinin oyuncu kadrosuyla herkesin ilgi odağı haline gelmiştir.

Alev Alev Dizisi Ne Zaman Final Yapacak?

Odlukça güçlü bir dizi olan Alev Alev dizisinin ne zaman final yapacağı herkes tarafından merakla araştırılıyor.

Birbirinden ünlü ve güçlü oyuncu kadrosuyla Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşan Alev Alev dizisinin oyuncu kadrosundaki isimler ise; Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz gibi birbirinden başarılı oyuncular bulunuyor. Bu oyuncularla beraber dizinin kadrosundaki isimlere Berkay Ateş, Cihangir Ceylan, Berker Güven gibi oyuncular eşlik ediyor. Alev Alev dizisinin reyting oranları ise 6 hatta 7 oranında total reytinge ulaşarak Perşembe günü bir zamanlar Çukurova ve mucize Doktor dizisinden sonra genellikle 3. sırada yer alıyor. Bu reyting oranlarına bakılırsa Alev Alev dizisi için kısa zaman da final yapması imkansızdır.

Alev Alev Dizisi Final Mi Sezon Finali Mi Yapacak?

Alev Alev dizisinin reyting sonuçlarına bakılacak olursa 2021 yılının Mayısıs ayında sezon finali yaparak uzun bir yaz tatili yapacaktır. Bundan dolayı Alev Alev dizisi final değil sezon finali yapacak. Sezon finali yapan diziler ikinci sezonda da yoluna devam edecek demektir. Kısacası Alev Alev dizisi sezon finali yaptıktan sonra 2021 yılının Eylül ayında kaldığı yerden yeni sezonuyla devam edecek.

Alev Alev Dizisi 2. Sezonda Ekranlarda Olacak Mı?

Dizilerin genel olarak 2. Sezonun olmasını belirleyen faktör; 1. Sezonun son haftalarında dizinin almış olduğu reyting oranlarına bakılarak karar verilmektedir. Bu yüzden Alev Alev dizisi 2021 yılının Nisan veya Mayısıs aylarında almış olacağı reyting oranlarına göre kaderini belirleyecektir. Pandemi sebebiyle ağır şartlarda çalışan dizi oyuncuları ve Alev Alev dizisinin kadrosu almış olduğu reyting oranlarına bakılarak muhtemelen ikinci sezonda da yolla devam edecekler. Aşırı derece yüksek performanslarla yapılan ekip çalışmaları yapılmasından dolayı Alev Alev dizisinin 2.sezonunun da olacağı bariz bir şekilde bellidir. Fakat dizi hakkındaki son kararı Show TV verecektir.