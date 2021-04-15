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Alev Alev dizisi Çiçek karakterini kim canlandırıyor? Hazal Ergüçlü kimdir?

Gündeme giriş yaptığı andan bu yana merak konusu olan Alev Alev dizisi Çiçek karakterini kim canlandırıyor? Hazal Ergüçlü kimdir? haberine dair siz de yeni detayları merak ediyorsanız, hemen şimdi 15.04.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

15 Nisan 2021 Perşembe 19:44
Alev Alev dizisi Çiçek karakterini kim canlandırıyor? Hazal Ergüçlü kimdir?
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SHOW TV ekranlarının yeni sezonda ki iddialı dizilerinden bir tanesi olan Alev Alev ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Dizi hakkında araştırılan konuların çoğunluğu oyuncu kadrosu ile ilgili olurken son olarak dizide Çiçek karakterine hayat verecek Hazal Ergüçlü merak edilmeye başlandı.

Alev Alev dizisi Çiçek kimdir? Hazal Ergüçlü kimdir?

1 Ocak 1992 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde dünyaya gelen Ergüçlü Alev Alev dizisinde Çiçek karakterine hayat verecek. Gölgeler ve Suretler filmi ile ilk defa kamera karşısına geçen Ergüçlü gösterdiği performans sonrasında ekranların aranan yüzü haline gelmiştir.

En tanındığı yapım ise Kuzey ve Güney dizisinde hayat verdiği Simay karakteridir. Aynı zamanda geçtiğimiz yılların sevilen dizilerinden bir tanesi olan Medcezir’de de Eylül karakterini canlandıran Ergüçlü tanınan bir oyuncu olmuştur.

Hazar Ergüçlü görev aldığı yapımlar

  • 2013 Benim Dünyam Ayla – Ela’nın Kardeşi
  • 2012 Açlığa Doymak Sena
  • 2010 Gölgeler ve Suretler Ruhsar Yardımcı Karakter
  • 2017 Kar Müzzeyen Başrol
  • 2018 Gerçek Kesit: Manyak – Yardımcı Karakter
  • 2018 Ahlat Ağacı – Başrol
  • 2016 Yüksek Sosyete Cansu Koran.
  • 2015 Analar ve Anneler Kader Ayaz.
  • 2013 – 2015 Medcezir Eylül Buluter.
  • 2011 – 2013 Kuzey Güney Simay Canay Yardımcı Karakter
  • 2017 Hayat Sırları Seher Kuzgun.
  • 2018 Dudullu Postası Melis.

 



Son Güncelleme: 15.04.2021 19:44
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KimdirHazal ErgüçlüçiçekAlev Alev
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