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Alev Alev dizisi Cemre kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Demet Evgar kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Gündemde geniş yer tutmayı başaran ve kısa sürede büyük ilgi gören Alev Alev dizisi Cemre kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Demet Evgar kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberinin en yeni gelişmelerini basına aktarmaya devam ediyoruz. Siz de hemen şimdi Alev Alev dizisi Cemre kimdir? ile ilgili güncel bilgileri okumak için 26 Kasım 2020 Perşembe tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

26 Kasım 2020 Perşembe 19:36
Alev Alev dizisi Cemre kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Demet Evgar kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Alev Alev Cemre Karakteri

Yakında Show TV ekranında yayın hayatına başlayacak olan dizinin tanıtım videoları yayınlanmış ve Show TV ekranlarında gösterilmeye devam edecek. Sizlerle birlikte yeni tanıtım videoları izlemeye ve dizi hakkında daha fazla bilgi edinmeye devam edeceğiz. Dizide büyük ilgi gören karakterlerden biri de Cemre karakteri. Cemre karakteri kızını çok seven bir kadın, kocasından şiddet görmüş ve kızıyla birlikte kaçmak istemektedir.

Alev Alev Cemre Kimdir?

Dizide büyük ilgi gören karakterlerden biri de Cemre karakteridir. Başrol oyuncuları arasında hem kişilik özellikleri hem de oyunculuğu ile dikkat çeken Demet Evgar bulunuyor. Şimdi Alev Alev'de Cemre karakterini canlandıran oldukça başarılı oyuncularımızdan birisi olan Demet Evgar’ın kim olduğuna bakalım.

Demet Evgar Kimdir?

Demet Evgar, 19 Mayısıs 1980'de Manisa ilimizde doğdu. 17 yaşında oyunculuğa başladı. 1,62 boyu ve 53 kg’dır. İstanbul Üniversitesi Ulusal Müzik Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Birçok dizi, film ve oyunda rol aldı. Ayrıca tiyatroda sahne alırken birçok eser de yazdı. İlk televizyon deneyimi 2000 yılında "Yedi Numara" dizisiyle kazandı.

Demet Evgar’ın Rol Aldığı Diziler

2020 – Alev Alev (Cemre)

2018 – Avlu (Deniz)

2009 – Bir Kadın Bir Erkek

2006 – Erkekler Ağlamaz


2005 – Emret Komutanım

2004 – Bütün Çocuklarım

2003 – Çınaraltı

2003 – Yuvam Yıkılmasın

2002 – Aslı İle Kerem

2002 – Tatlı Hayat

2001 – Tatlı Hayat (Defne)

2000 – Yedi Numara

Demet Evgar’ın Sosyal Medya Hesabı

Demet Evgar, resmi Instagram hesabını aktif olarak kullanan güzel oyuncularımızdan biridir. Güzelliği ve performans becerileri birçok insanın ilgisini başarıyla çekmiştir. Demet Evgar'ın resmi Instagram sayfasında yaklaşık 1.966 gönderi ve 1,2 milyondan fazla takipçisi var. Demet Evgar'ın resmi Instagram sayfası kullanıcı adı: @temedragve



Son Güncelleme: 26.11.2020 19:36
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Anahtar Kelimeler:
Demet EvgarDiziAlev Alev
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