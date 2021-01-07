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Alev Alev dizisi Çelebi karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Cem Bender kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Gündemi bir süredir meşgul eden Alev Alev dizisi Çelebi karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Cem Bender kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberine dair en merak ettiğiniz kritik gelişmeler 07.01.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyun, ayrıntıları kaçırmayın!

07 Ocak 2021 Perşembe 19:30
Alev Alev dizisi Çelebi karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Cem Bender kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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SHOW TV ekranlarının merakla beklenen dizisi Alev Alev oyuncu kadrosu merak edilmeye devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosu kesinleştikten sonra pek çok kişi oyuncuların karakterlerini ve gerçek hayatlarını araştırırken son olarak Alev Alev dizisine Çelebi karakterine hayat veren Cem Bender merak edilmeye başladı.

Alev Alev Çelebi kimdir? Cem Bender kimdir?

1965 yılında Trabzon’da dünyaya gelen Bender Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunudur. Kendi mesleğini yapmak istemeyen Bender Studio’da birebir oyunculuk eğitimleri almıştır. Gülperi dizisinde Seyit karakteri ile ilk defa kamera karşısına çıkan Bender gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekmiştir.

Cem Bender’in görev aldığı yapımlar

  • Alevlerin Ardından (Çelebi, 2020)
  • Ömer ve Biz (İsmet, Film 2019)
  • Hakan: Muhafiz (Timur, Dizi 2019)
  • Gülperi (Seyit, Dizi 2018)
  • Kurt Seyit ve Şura (Dizi Konuk Oyuncu, 2014)
  • Senin Hikayen (Meralin Doktoru, Film 2013)
  • Çıplak Gerçek (Harun, Dizi 2012)
  • Sessiz (Kısa Film 2012)
  • Evdeki Yabancılar (Film 2012)
  • Ağır Roman Yeni Dünya (Entel, Dizi 2012)
  • Muhteşem Yüzyıl (Mustafa Ağa, Dizi 2011)
  • Labirent (Uğur, Film 2011)
  • Güldünya (Ali Görgün, Dizi 2009)
  • Güz Sancısı (Adli Tıp Görevlisi, Film 2008)
  • Kara Yılan (Doktor Osman, Dizi 2007)
  • Saklı Yüzler (Film 2006)
  • Rüya Gibi (Şafak, Dizi 2006)
  • Esir Kalpler (Nihat Akerman, Dizi 2006)
  • Seher Vakti (Tarık, Dizi 2005)
  • Arapsaçı (Aziz, Dizi 2004)
  • Sultan Makamı (Ahmet, Dizi 2003)
  • Berdel (Mahmut, Film 1990)Cem Bender


Son Güncelleme: 07.01.2021 19:30
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Cem Bender KimdirçelebiAlev Alev
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