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Alev Alev dizisi Bülent kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Cem Sürgit kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Türkiye gündeminde yer aldığı günden bu yana oldukça dikkat çeken Alev Alev dizisi Bülent kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Cem Sürgit kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberinin güncel ayrıntıları da basına aktarılmaya devam ediyor. Alev Alev dizisi Bülent kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Cem Sürgit kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar ile ilgili gelişmeleri siz de hemen Kasım 19 Perşembe tarihli haberimizi okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

19 Kasım 2020 Perşembe 19:39
Alev Alev dizisi Bülent kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Cem Sürgit kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Alev Alev Dizisi Bülent Kimdir? Gerçek Adı 

Alev Alev Dizisi Bülent karakterini canlandıran oyuncumuzun asıl ismi Cem Sürgit'dir. 11 Ekim 1983'te doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Hafiften Tiyatrosu'nun kurucularındandır. Birçok tiyatro yapımında rol aldı.

Cem Sürgit, Show Tv ekranlarında yayınlanan Alev Alev dizisinde Bülent rolünü oynamaktadır. Daha çok  kariyerinde tiyatro eserleri bulunmaktadır.

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları

ARI /

Boşlukta Kal Öyle Çok Güzelsin 


80 Günde Devr-i Alem 

Aile Sırları 

Kış Dönümü 

İd Ego ve Süper Kahraman 

Sıkıyönetim 

Sivas '93



Son Güncelleme: 19.11.2020 19:39
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Anahtar Kelimeler:
DiziBülentAlev Alev
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