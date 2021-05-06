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Alev Alev dizisi Bülent kimdir? Cem Sürgit kimdir, nereli yaşı kaç?

Gündemin önemli başlıklarından birisi haline gelen Alev Alev dizisi Bülent kimdir? Cem Sürgit kimdir, nereli yaşı kaç? haberi ile ilgili olarak paylaşılan en yeni gelişmelerden haberdar olmak için 6 Mayıs 2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

06 Mayıs 2021 Perşembe 20:11
Alev Alev dizisi Bülent kimdir? Cem Sürgit kimdir, nereli yaşı kaç?
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Show TV ekranlarında oldukça kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan Alev Alev dizisiyle ilgili araştırmalar devam ediyor. İzleyiciler Alev Alev dizisinde dikkatleri üzerinde toplayan Bülent karakteriyle ilgili meraklı sorularını soruyorlar.

Alev Alev Bülent kimdir?

Alev Alev dizisinde yer alan Bülent karakteri Şimal’in eşi olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel olarak sevilmeyen bir karakter olarak izlenecek Bülent önceki bölümlerde Tomris’e gönderdiği mesaj ile izleyicilerin sinirlenmesine neden olmuştur. Eşine şiddet uygulayan bir karakter olan Bülent Çiçek’i oğlu Atlas’ı alıp gitmek ile tehdit etmektedir. Dizide Bülent karakterine Cem Sürgit hayat vermektedir.

Cem Sürgit kimdir?

Cem Sürgit 1983 senesinde doğmuştur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun olan başarılı oyuncu Hafiften Tiyatrosu’nun kurucu isimlerindendir. Kariyerinde birçok önemli yapımda yer alan Cem Sürgit’in daha önce yer aldığı diziler aşağıdaki kısımdaki gibidir.

2005 – Kapıları Açmak (Kemal)

2010 – Türkan

2019 – The Gift (İsmail)

2020 – Alev Alev (Bülent)




Son Güncelleme: 06.05.2021 20:11
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Anahtar Kelimeler:
BülentCem SürgitAlev AlevShow Tv
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