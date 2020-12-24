İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını kaldırdı
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını...
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
Son Dakika
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...

Alev Alev dizisi Bülent kimdir? Cem Sürgit kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Alev Alev dizisi Bülent kimdir? Cem Sürgit kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar haberi akıbetiyle ilgili merak edilen yeni ayrıntılar 24 Aralık 2020 Perşembe günü de gündemde! Siz de Alev Alev dizisi Bülent kimdir? Cem Sürgit kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar haberi için 24 Aralık 2020 Perşembe tarihli en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

24 Aralık 2020 Perşembe 20:11
Alev Alev dizisi Bülent kimdir? Cem Sürgit kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

Show TV ekranlarında oldukça kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan Alev Alev dizisiyle ilgili araştırmalar devam ediyor. İzleyiciler Alev Alev dizisinde dikkatleri üzerinde toplayan Bülent karakteriyle ilgili meraklı sorularını soruyorlar.

Alev Alev Bülent kimdir?

Alev Alev dizisinde yer alan Bülent karakteri Şimal’in eşi olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel olarak sevilmeyen bir karakter olarak izlenecek Bülent önceki bölümlerde Tomris’e gönderdiği mesaj ile izleyicilerin sinirlenmesine neden olmuştur. Eşine şiddet uygulayan bir karakter olan Bülent Çiçek’i oğlu Atlas’ı alıp gitmek ile tehdit etmektedir. Dizide Bülent karakterine Cem Sürgit hayat vermektedir.

Cem Sürgit kimdir?

Cem Sürgit 1983 senesinde doğmuştur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun olan başarılı oyuncu Hafiften Tiyatrosu’nun kurucu isimlerindendir. Kariyerinde birçok önemli yapımda yer alan Cem Sürgit’in daha önce yer aldığı diziler aşağıdaki kısımdaki gibidir.

2005 – Kapıları Açmak (Kemal)

2010 – Türkan

2019 – The Gift (İsmail)

2020 – Alev Alev (Bülent)



Son Güncelleme: 24.12.2020 20:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BülentCem SürgitAlev AlevShow Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Haftanın en çok konuşulan kadın oyuncusu Ece Yaşar oldu
Haftanın en çok konuşulan kadın oyuncusu Ece Yaşar oldu
Dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına Türkiye'den sadece bir isim girdi
Dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına Türkiye'den sadece bir isim girdi
Exxen'de efsane futbolcular 'Ayaktenis' programında yarışacak
Exxen'de efsane futbolcular 'Ayaktenis' programında yarışacak
Mad Max serisinin yeni filminin vizyona girme tarihi belli oldu
Mad Max serisinin yeni filminin vizyona girme tarihi belli oldu
Sol Yaz dizisinin 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Sol Yaz dizisinin 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Kuruluş Osman Ertuğrul Gazi kimdir? Tamer Yiğit hakkında bilgiler
Kuruluş Osman Ertuğrul Gazi kimdir? Tamer Yiğit hakkında bilgiler

Popüler Haberler

Alev Alev dizisi Bülent kimdir? Cem Sürgit kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Çalışan annelere yardım ve destekler nelerdir? 2020
Market bayiliği veren şirketler? 2020 Market bayiliği alma şartları nelerdir?
Rüyada incir yemek ne anlama gelir? Rüyada kuru incir yemek ne anlama gelir?
Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Ümit karakteri Kimdir? Hande Soral dizideki rolü ve hayatı
Sol Yanım dizisindeki İdil karakteri kimdir?
Sol Yanım dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Mucize Doktor dizisi Gülin Sekreter karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Merve Bulut kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
İyi Aile Babası dizisi nerede çekiliyor?
Alev Alev dizisindeki Güneş karakteri Kimdir? Kayra Orta dizideki rolü ve hayatı
Öğretmenlerin il dışı atama sonuçları belli oldu 16 Ağustos 2020 Pazar
İlker Kaleli yeni sezonda hangi dizide oynayacak? Rolü ne olacak?
Afili Aşk final mi yapacak? Sevilen dizi için Kanal D'den üzen haber!
Zalim İstanbul yeni sezon ne zaman başlayacak? 2. Sezon çekimleri başladı
Şok Aktüel ürünlerinden Xiaomi Earbuds Basic S kulaklığın özellikleri neler? Alanlar memnun mu?
Mucize Doktor dizisi Ezo kimdir? Sera Kutlubey'in yer aldığı diziler
Mucize Doktor Ferda neden yok, diziden neden ayrıldı? Seda Bakan geri döner mi?
Alev Alev dizisi Ozan karakterini kim canlandırıyor? Berkay Ateş biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Hünkar Bir Zamanlar Çukurova'dan neden ayrıldı, dizide neden yok? Vahide Perçin Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrıldı!
Menajerimi Ara Emir kimdir? Burak Tozkoparan biyografisi
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Leyla Feray kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.