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Alev Alev dizisi Bülent kimdir? Cem Sürgit hakkında bilgiler

Türkiye basınında hızlı bir şekilde dikkat odağı haline gelen Alev Alev dizisi Bülent kimdir? Cem Sürgit hakkında bilgiler haberinin yeni gelişmelerini öğrenmek için, 17 Aralık 2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

17 Aralık 2020 Perşembe 19:39
Alev Alev dizisi Bülent kimdir? Cem Sürgit hakkında bilgiler
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Alev Alev Dizisi Bülent Kimdir? Gerçek Adı 

Alev Alev Dizisi Bülent karakterini canlandıran oyuncumuzun asıl ismi Cem Sürgit'dir. 11 Ekim 1983'te doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Hafiften Tiyatrosu'nun kurucularındandır. Birçok tiyatro yapımında rol aldı.

Cem Sürgit, Show Tv ekranlarında yayınlanan Alev Alev dizisinde Bülent rolünü oynamaktadır. Daha çok  kariyerinde tiyatro eserleri bulunmaktadır.

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları

ARI /

Boşlukta Kal Öyle Çok Güzelsin 

80 Günde Devr-i Alem 

Aile Sırları 

Kış Dönümü 

İd Ego ve Süper Kahraman 

Sıkıyönetim 

Sivas '93



Son Güncelleme: 17.12.2020 19:39
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Anahtar Kelimeler:
DiziBülentAlev Alev
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