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Alev Alev dizisi Bülent karakterini kim canlandırıyor? Cem Sürgit kimdir?

Alev Alev dizisi Bülent karakterini kim canlandırıyor? Cem Sürgit kimdir? haberi ile ilgili olarak basına aktarılan en yeni gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, siz de hemen şimdi Şubat 18 2021 tarihinde yayınlanan haberimizi okuyabilirsiniz.

18 Şubat 2021 Perşembe 19:40
Alev Alev dizisi Bülent karakterini kim canlandırıyor? Cem Sürgit kimdir?
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Alev Alev Dizisi Bülent Kimdir? Gerçek Adı 

Alev Alev Dizisi Bülent karakterini canlandıran oyuncumuzun asıl ismi Cem Sürgit'dir. 11 Ekim 1983'te doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Hafiften Tiyatrosu'nun kurucularındandır. Birçok tiyatro yapımında rol aldı.

Cem Sürgit, Show Tv ekranlarında yayınlanan Alev Alev dizisinde Bülent rolünü oynamaktadır. Daha çok  kariyerinde tiyatro eserleri bulunmaktadır.

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları

ARI /

Boşlukta Kal Öyle Çok Güzelsin 

80 Günde Devr-i Alem 

Aile Sırları 

Kış Dönümü 

İd Ego ve Süper Kahraman 

Sıkıyönetim 

Sivas '93



Son Güncelleme: 18.02.2021 19:40
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Anahtar Kelimeler:
DiziBülentAlev Alev
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