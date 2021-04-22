Alev Alev dizisi Bülent karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Cem Sürgit kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Alev Alev Dizisi Bülent Kimdir? Gerçek Adı
Alev Alev Dizisi Bülent karakterini canlandıran oyuncumuzun asıl ismi Cem Sürgit'dir. 11 Ekim 1983'te doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Hafiften Tiyatrosu'nun kurucularındandır. Birçok tiyatro yapımında rol aldı.
Cem Sürgit, Show Tv ekranlarında yayınlanan Alev Alev dizisinde Bülent rolünü oynamaktadır. Daha çok kariyerinde tiyatro eserleri bulunmaktadır.
Rol Aldığı Tiyatro Oyunları
ARI /
Boşlukta Kal Öyle Çok Güzelsin
Aile Sırları
Kış Dönümü
İd Ego ve Süper Kahraman
Sıkıyönetim
Sivas '93
Son Güncelleme: 22.04.2021 19:39