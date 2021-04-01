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Alev Alev dizisi Bülent karakteri kimdir? Cem Sürgit'in hayatı ve yer aldığı diziler

Gündemde kritik haberler arasında yer alan Alev Alev dizisi Bülent karakteri kimdir? Cem Sürgit'in hayatı ve yer aldığı diziler haberi kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Alev Alev dizisi Bülent karakteri kimdir? Cem Sürgit'in hayatı ve yer aldığı diziler haberine dair en yeni gelişmeleri şimdi 01.04.2021 tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

01 Nisan 2021 Perşembe 19:39
Alev Alev dizisi Bülent karakteri kimdir? Cem Sürgit'in hayatı ve yer aldığı diziler
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Alev Alev Dizisi Bülent Kimdir? Gerçek Adı 

Alev Alev Dizisi Bülent karakterini canlandıran oyuncumuzun asıl ismi Cem Sürgit'dir. 11 Ekim 1983'te doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Hafiften Tiyatrosu'nun kurucularındandır. Birçok tiyatro yapımında rol aldı.

Cem Sürgit, Show Tv ekranlarında yayınlanan Alev Alev dizisinde Bülent rolünü oynamaktadır. Daha çok  kariyerinde tiyatro eserleri bulunmaktadır.

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları

ARI /

Boşlukta Kal Öyle Çok Güzelsin 

80 Günde Devr-i Alem 

Aile Sırları 

Kış Dönümü 

İd Ego ve Süper Kahraman 

Sıkıyönetim 

Sivas '93



Son Güncelleme: 01.04.2021 19:39
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Anahtar Kelimeler:
DiziBülentAlev Alev
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