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Alev Alev dizisi Bülent karakteri kimdir? Cem Sürgit kimdir, nereli, kaç yaşında?

Alev Alev dizisi Bülent karakteri kimdir? Cem Sürgit kimdir, nereli, kaç yaşında? haberine dair en güncel bilgilere yer verdiğimiz 17 Aralık 2020 tarihli haberimizi okuyarak, siz de haberin en yeni ayrıntılarından anında haberdar olabilirsiniz.

17 Aralık 2020 Perşembe 20:11
Alev Alev dizisi Bülent karakteri kimdir? Cem Sürgit kimdir, nereli, kaç yaşında?
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Show TV ekranlarında oldukça kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan Alev Alev dizisiyle ilgili araştırmalar devam ediyor. İzleyiciler Alev Alev dizisinde dikkatleri üzerinde toplayan Bülent karakteriyle ilgili meraklı sorularını soruyorlar.

Alev Alev Bülent kimdir?

Alev Alev dizisinde yer alan Bülent karakteri Şimal’in eşi olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel olarak sevilmeyen bir karakter olarak izlenecek Bülent önceki bölümlerde Tomris’e gönderdiği mesaj ile izleyicilerin sinirlenmesine neden olmuştur. Eşine şiddet uygulayan bir karakter olan Bülent Çiçek’i oğlu Atlas’ı alıp gitmek ile tehdit etmektedir. Dizide Bülent karakterine Cem Sürgit hayat vermektedir.

Cem Sürgit kimdir?

Cem Sürgit 1983 senesinde doğmuştur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun olan başarılı oyuncu Hafiften Tiyatrosu’nun kurucu isimlerindendir. Kariyerinde birçok önemli yapımda yer alan Cem Sürgit’in daha önce yer aldığı diziler aşağıdaki kısımdaki gibidir.

2005 – Kapıları Açmak (Kemal)

2010 – Türkan

2019 – The Gift (İsmail)

2020 – Alev Alev (Bülent)



Son Güncelleme: 17.12.2020 20:11
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Anahtar Kelimeler:
BülentCem SürgitAlev AlevShow Tv
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