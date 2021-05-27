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Alev Alev dizisi Bülent (Cem Sürgit) kimdir?

Sıcak haber olarak gündeme gelen Alev Alev dizisi Bülent (Cem Sürgit) kimdir? haberinin merak edilen yeni ayrıntılarını öğrenmek istiyorsanız hemen şimdi 27 Mayıs 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

27 Mayıs 2021 Perşembe 19:39
Alev Alev dizisi Bülent (Cem Sürgit) kimdir?
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Alev Alev Dizisi Bülent Kimdir? Gerçek Adı 

Alev Alev Dizisi Bülent karakterini canlandıran oyuncumuzun asıl ismi Cem Sürgit'dir. 11 Ekim 1983'te doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Hafiften Tiyatrosu'nun kurucularındandır. Birçok tiyatro yapımında rol aldı.

Cem Sürgit, Show Tv ekranlarında yayınlanan Alev Alev dizisinde Bülent rolünü oynamaktadır. Daha çok  kariyerinde tiyatro eserleri bulunmaktadır.

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları

ARI /

Boşlukta Kal Öyle Çok Güzelsin 

80 Günde Devr-i Alem 

Aile Sırları 

Kış Dönümü 

İd Ego ve Süper Kahraman 

Sıkıyönetim 

Sivas '93


Son Güncelleme: 27.05.2021 19:39
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Anahtar Kelimeler:
DiziBülentAlev Alev
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