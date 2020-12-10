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Alev Alev dizisi Ali kimdir? Toprak Can Adıgüzel’in yer aldığı diziler

Sıcak gelişmeler arasında dikkat çekici bir yere sahip olan Alev Alev dizisi Ali kimdir? Toprak Can Adıgüzel’in yer aldığı diziler haberinin yeni ayrıntılarını dikkatle takip ediyoruz. Hemen 10.12.2020 tarihli haberimizi okuyarak, habere dair güncel detayları okuyabilirsiniz.

10 Aralık 2020 Perşembe 19:30
Alev Alev dizisi Ali kimdir? Toprak Can Adıgüzel’in yer aldığı diziler
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Show TV ekranlarının yeni dizisi Alev Alev’de Ali karakterine Toprak Can Adıgüzel hayat verecek. Genç oyuncu son olarak Kadın dizisinin finaline konuk oyuncu olarak katılmıştı.

26 Ocak 1992 yılında İzmir’de dünyaya gelen Toprak Can Adıgüzel İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştu. Genç oyuncu daha önce Kadın ve Mucize Doktor dizilerine konuk oyuncu olarak katılmıştı. Tiyatro sahnelerinde rol alan oyuncu Yak Bunu ve Benim Adım Feuerbach adlı oyunlarda da yer almıştır.

Genç oyuncu Alev Alev dizisinde Çiçek’in partneri olan Ali karakterine hayat verecek. Ali 30’lu yaşlarda genç ve yakışıklı bir karakterdir.

 



Son Güncelleme: 10.12.2020 19:30
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Anahtar Kelimeler:
Show TvDiziAlev Alev
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