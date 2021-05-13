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Alev Alev dizisi Ali kimdir? Toprak Can Adıgüzel'in hayatı!

Mayıs 13 2021 günü haberlerimiz arasında yer alan Alev Alev dizisi Ali kimdir? Toprak Can Adıgüzel'in hayatı! ile ilgili gündeme yeni ayrıntılar aktarılıyor. Alev Alev dizisi Ali kimdir? Toprak Can Adıgüzel'in hayatı! konusunda yaşanan tüm güncel gelişmelerden 13 Mayıs 2021 Perşembe tarihli haberimizi okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

13 Mayıs 2021 Perşembe 20:04
Alev Alev dizisi Ali kimdir? Toprak Can Adıgüzel'in hayatı!
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Show TV ekranlarının yeni dizisi Alev Alev’de Ali karakterine Toprak Can Adıgüzel hayat verecek. Genç oyuncu son olarak Kadın dizisinin finaline konuk oyuncu olarak katılmıştı.

26 Ocak 1992 yılında İzmir’de dünyaya gelen Toprak Can Adıgüzel İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştu. Genç oyuncu daha önce Kadın ve Mucize Doktor dizilerine konuk oyuncu olarak katılmıştı. Tiyatro sahnelerinde rol alan oyuncu Yak Bunu ve Benim Adım Feuerbach adlı oyunlarda da yer almıştır.

Genç oyuncu Alev Alev dizisinde Çiçek’in partneri olan Ali karakterine hayat verecek. Ali 30’lu yaşlarda genç ve yakışıklı bir karakterdir.

 


Son Güncelleme: 13.05.2021 20:04
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Anahtar Kelimeler:
Show TvDiziAlev Alev
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